وكيلة وزوجة موسيماني: الأجواء ليست عدائية في الأهلي وبيتسو أبلى بلاءً حسنًا

ترى مويرا ثلاجالي، زوجة ووكيل أعمال بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، أن الأجواء والعلاقة بين المدرب وإدارة ناديه ليست عدائية، بل أنها تشوبها بعض الأجواء السلبية والتي تحيط أيضًا الجهاز المعاون للفريق.

وقالت ثلاجالي، خلال تصريحات لقناة “نيوز رووم أفريكا” الجنوب إفريقية: أعتقد أن الاجتماع بين الإدارة والمدرب شيء طبيعي، لكن هذه أول مرة بالنسبة لنا نرى الإعلان بشكل عام عن الاجتماع مع المدرب وعبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت: نحن لا نشعر بالقلق حيال الاجتماع وسبب عدم قلقي هو ما حققه المدرب مع الفريق، فالمدرب خاض 94 مباراة مع الأهلي خلال 20 شهرا ولم يتلق الهزيمة في 88% منهم أعتقد أنه خسر 9 مباريات فقط، المدرب وجهازه المعاون أبلوا بلاءً حسنًا.

وتابعت: الاجتماع تم أمس، ولكن الكل ارتأى أنه من الأفضل أن يتم الاجتماع وجها لوجه والذي سيحدث يوم السبت المقبل، حينما يعود المدرب من المغرب بعد الدورة التدريبية التي يحصل عليها.

وعن الأجواء الفترة الحالية، أكدت مويرا ثلاجالي أن الأهلي نادي كبير ويحترم المدرب، ونحن نشعر بالتواضع لإعطاء موسيماني فرصة تدريب ناد بذلك الحجم والكل سعيد لقدرة المدرب وجهازه المعاون على تحقيق الإنجازات التي حققوها سويًا.

وعن شعور موسيماني بالأمان من عدمه، قالت ثلاجالي: لن أقول يشعر بالأمان من عدمه بل سأقول إنه يشعر إنه قدم كل شيء ممكن لديه من أجل النادي، لذا الحديث عن الأمان أو عدم الأمان شيء آخر.