وكيلة «مشروعات النواب»: قرار رفع الفائدة 2% متوقعا ولابد من سياسة تصنيعية حرة

أكدت الدكتورة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب أن قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية بواقع 2% في اجتماع لجنة السياسات النقدية اليوم، أمر طبيعي ومتوقع، خاصة أن أغلب دول العالم قامت برفع أسعار الفائدة بها عقب قرار الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة وهو ما دفع مصر لأن تسير علي نفس الخطي تماشيا مع الموجه العالمية الموجودة حاليا.

وأشارت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب في تصريحاتها لـ”المال” ـن قرار المركزي صائب للغاية للسيطرة علي أسعار الدولار وجذب مزيد من رؤوس الأموال .

وشددت هالة أبو السعد على ضرورة تطبيق سياسة تصنيعية حرة تقوم علي منح الشباب الأراضي دون مقابل وخفض الضرائب لتشجعيهم علي تصنيع أي منتج ضروري يتم استيراده من الخارج للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها دول العالم وتأثرت بها مصر.

وتابعت: ” من الضروري أن يتم منح الشباب الدعم الكامل لتصنيع كل ما نحتاجه في مجال الزراعة والصناعة والخدمات ولا سبيل غير ذلك في ظل الحرب الاقتصادية التي يتعرض لها العالم”.

يشار إلي أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي ذكرت في بيان أصدرته اليوم أن النشاط الاقتصادي العالمي اتسم بالتباطؤ جراء استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.

وأوضح التقرير أن العقوبات التجارية المفروضة على روسيا وما نتج عنها من اختناقات في سلاسل الإمداد والتوريد إلى ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، مثل الأسعار العالمية للبترول والقمح، إضافة إلى تأثر حجم المعروض العالمي من القمح بسبب الأحوال السيئة للطقس وانخفاض المحاصيل في مناطق معينة.

وتم تقييد الأوضاع المالية العالمية، حيث استمرت البنوك المركزية في الخارج في تشديد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم في بلادهم.

كما أن تثير عمليات الإغلاق التي تم فرضها مؤخرًا في الصين مخاوف بشأن إمكانية تفاقم اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد العالمية.