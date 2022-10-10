وكيلة الشيوخ تطالب بتعزيز البنية التحتية لتشجيع اقتناء السيارات صديقة البيئة 

بدأ مجلس الشيوخ ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، مناقشة تقرير لجنة الصناعة عن مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.

واستعرض النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أنه ينشأ بموجب القانون صندوق يسمى صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير المالية، ويشار إليه فيما بعد بـ”الصندوق” ويكون مقره الرئيسى القاهرة الكبرى، وللصندوق أن ينشئ فروعًا أو مكاتب له داخل جمهورية مصر العربية.

ويهدف الصندوق إلى تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة وللصندوق في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر كافة المهام والاختصاصات اللازمة لذلك.

يهدف الصندوق إلى تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة وللصندوق في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر كافة المهام والاختصاصات اللازمة لذلك

وأعلنت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، موافقتها على مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة من حيث المبدأ، مؤكدة أنه يأتي متماشياً مع الاستراتيجية الوطنية لمواجهة التغيرات المناخية.

وأكدت خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل المجلس، أن مشروع القانون يأتي في ظل ما الدولة المصرية من أولوية لـخفض الانبعاثات الكربونية و من ثم التكيف مع المتغيرات البيئية، فضلا عن إيجاد سبل التمويل اللازمة لذلك.

وأشارت إلى مشروع القانون يتسق مع مستهدفات مؤتمر cop 27 الذي تستضيفه مصر بعد أيام، و المتمثلة في ثلاثة محاور رئيسة هي: التخفيض، التكيف، والتمويل، موضحة أنه يستهدف تشجيع التوجه نحو الاعتماد على السيارات صديقة البيئة و التي تعمل بمحركات كهربية و هو هدف بالغ الأهمية، ولم يكن ثمة محفزات تدفع نحو تحقيقه حتى الآن، متابعة: يأتي مشروع القانون كنقطة إنطلاق في هذا الطريق.

وطالبت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ ، بضرورة العمل بقوة على تعزيز البنية التحتية اللازمة للتشجيع على اقتناء سيارات الركوب صديقة البيئة من حيث نقاط الشحن وغيرها من الضرورات التي بدونها لن يحقق القانون المستهدف منه.