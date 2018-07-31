وكلاء يفتحون باب الحجز على السيارات شريطة دفع قيمتها بالكامل

شريف عيسى أعلن مجموعة من وكلاء السيارات خلال الفترة الماضية، عن فتح باب الحجز على طرازاتهم، شريطة دفع القيمة بالكامل، على أن يتسلم السيارة وفقًا لقوائم الانتظار الخاصة بها.قال مصدر مسئول بأحد التوكيلات الفرنسية، إن السوق شهدت العديد من التغيرات على مدار الفترة الماضية سواء اختفا



شريف عيسى



أعلن مجموعة من وكلاء السيارات خلال الفترة الماضية، عن فتح باب الحجز على طرازاتهم، شريطة دفع القيمة بالكامل، على أن يتسلم السيارة وفقًا لقوائم الانتظار الخاصة بها.

قال مصدر مسئول بأحد التوكيلات الفرنسية، إن السوق شهدت العديد من التغيرات على مدار الفترة الماضية سواء اختفاء للعديد من الطرازات، مع ارتفاع معدلات الطلب عليها، وغياب العديد من الأنواع مع استمرار حالة الحذر التى ينتهجها الوكيل والمصنعين تجاه حجم سياراتهم المجمعة محليًا، أو معدلات استيرادهم للطرازات، فى اتجاه يشير إلى استمرار التداعيات السلبية لقرار التعويم.

يذكر أن الوكلاء والمصنعين لجأوا عقب تحرير أسعار الصرف فى نوفمبر 2016 إلى تقليل حجم انتاجهم، أو استيرادهم من السيارات، بعد أن تضاعفت أسعار الطرازات، وانخفض الإقبال على الشراء بنسبة تخطت %50.

لجاء المصنعون إلى خفض الطاقة الإنتاجية لمصانعهم بين %20 إلى %30، فيما انخفضت حصص الوكلاء من السيارات المستوردة، بنسبة بين 30 إلى %50.

أشار المصدر إلى أن الخطوة تأتى فى ظل التغيرات التى تشهدها أسعار السيارات بصفة دورية، ورغبة العميل فى الحصول على سياراته بعيدًا عن مخاطر ارتفاع أسعار الدولار، وتغير قيمة الدولار الجمركى، علاوة عن حالة الانتشار لظاهرة الأوفر برايس التى ينتهجها العديد من التجار وصغار الموزعين بهدف تحقيق أعلى معدل هامش ربح ممكن من بيع السيارة الواحدة.

أوضح أن التغيرات فى أسعار صرف الدولار والدولار الجمركى، تتسبب فى ارتفاع سعر السيارة النهائى بقيمة بين 500 إلى 1000 دولار، مع إضافة رسوم التراخيص.

تابع: «خلال عامى 2015، و2016 قبيل قرار التعويم كان الوكيل يستبعد قرار تحريك أسعار طرازاته مع أى تغير فى الرسوم الجمركية، أو مصاريف الشحن، والنقل، لقدرته على امتصاصها، لحماية علامته التجارية، وتحقيق أعلى معدلات بيع لها، إلا أنه مع بداية 2017، مع وصول أسعار الصرف لمستويات مقاربة لحاجز 18 جنيهًا، بات من الصعب على الوكيل أو المستورد امتصاص تلك التغيرات، لاسيما مع ثبات مستويات هامش الربح لديه.

أكد أنه على الرغم من الموجه التضخمية التى شهدتها البلاد، على مدار الفترة الماضية، إلا أن هامش الربح للسارة لم يتغير، كاشفًا عن أن نسبة ربح الوكيل من السيارة الواحدة لا يتجاوز %6 من سعر السيارة.

أشار المصدر إلى أن العديد من العملاء نفذت بالفعل قرار الشراء، بدفع قيمة السيارة بالكامل، على أن تسلم بالسعر الرسمى الحالى بعد 3 أشهر بحد أقصى أى بحلول نوفمبر المقبل.

بسؤاله عن التقسيط، قال إن الوكلاء لا تسمح للعميل بشراء السيارة عبر الدفع الأجل إلا فى حالة توافر السيارة، حين أن الإجراء الجديد التى أعلنته بعض شركات السيارات يسيرى فقط على الطرازات والموديلات غير المتوافرة، التى تعانى من امتداد قوائم انتظارها.