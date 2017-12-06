وكلاء سيارات يغازلون العملاء بمواصفات ضد الشبورة



شريف عيسى



دشنت عدد من وكلاء السيارات حملات إعلانية على مواقع التواصل الإجتماعى “فيس بوك” لإظهار المواصفات الفنية لسياراتهم فى التغلب على موجات الضباب التى اجتاحت البلاد على مدار اليومين الماضيين، إلى جانب تقديم عدد من الإرشادات لتجنب الحوادث السير أثناء القيادة فى الظروف الجيو الغير مناسبة.



وتحت عنوان “العقل بيقول سكودا”، قالت الصفحة الرسمية للعلامة التشيكية فى مصر على فيس بوك ان طراز رابيد يمتلك التكنولوجيا المتطورة فى الإضاءه التى تمكن السائق من القيادة فى كل الأجواء المناخية.



أما سوبارو أيجيبت فنشرت عدد من النصائح حملت عنوان ” كن دائماً فى أمان مع سوبارو”، والتى كان من بينها فتح زجاج العربية بدرجة تمنع تكثف البخار، وتهدئة السرعة قبل دخول الشبورة، والسير على سرعة بطيئة لتجنب أي حدث مفاجئ، واستعمل مساحات الزجاج، وتجنب السير وسط الطريق.



كما حذرت الصفحة الرسمية للعلامة اليابانية من تجاوز السيارة الأمامية، والسير خلفها بسرعة بطيئة ثابته مع باضاءة أنوار الضباب الأمامية و الخلفية.



أما نيسان مودرن موتورز، الوكيل غير الحصرى لنيسان، فقدم بعض الارشادات التى يجب اتباعها لتجنب حوادث السير أثناء القيادة في ظروف الجو السيئة التي تشهدها مصر في تلك الفترة.



وحددت 5 نصائح لتجنب التعرض لحادثة فى تلك الظروف والتى من بينها استخدم أنوار الشبورة، ولا تستخدم الأنوار العالية، مع استخدام أنوار الأنتظار لأنها تساعد السائقين على رؤية عربيتك، وكذلك استخدم خطوط الطريق كمرشد للأمان.



وطالبت نيسان مودرن موتورز من السائقين محاولة استماع حركة السيارات التى قد لاتراها على الطريق، عن طريق فتح الشباك قليلا.



أما الصفحة الرسمية لسوزوكى ايجيبت، فقدمت مجموعة من التعليمات للسائقين وقت الشبورة، والتى من أهمها تهدئة السرعة، واستخدان الكلاكس كثيراً، وتجنب التوقف المفاجئ، فتح زجاج السيارة، تشغيل الإنتظار ونور كشاف الشبورة.







