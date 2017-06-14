وكلاء سيارات يعوضون الموزعين عن فروق الأسعار

أحمد شوقيبدأ بعض وكلاء السيارات، إجراءات تعويض الموزعين عن الخسائر الناجمة عن فروق الأسعار، قبل الإعلان عن حملات الخصومات، والتخفيضات خلال الأسابيع الماضية.وقال أحد الموزعين، إن بعض الوكلاء طالبوا شبكة الموزعين بتقديم المستندات، والأوراق الخاصة بسياراتهم، التي باعوها بأسعار العروض التي أعلن عنها

أحمد شوقي

بدأ بعض وكلاء السيارات، إجراءات تعويض الموزعين عن الخسائر الناجمة عن فروق الأسعار، قبل الإعلان عن حملات الخصومات، والتخفيضات خلال الأسابيع الماضية.

وقال أحد الموزعين، إن بعض الوكلاء طالبوا شبكة الموزعين بتقديم المستندات، والأوراق الخاصة بسياراتهم، التي باعوها بأسعار العروض التي أعلن عنها خلال الفترة الماضية؛ بغرض تقدير قيمة التعويضات التي يستحقونها، لدفعها مع نهاية الربع الثاني من العام الجاري.

وأضاف أن بعض الوكلاء لا زالوا يواجهون مشكلات تتعلق برفض موزعيهم استلام الحصص الشهرية، أو الرغبة في تخفيض مستوى التوريد؛ موضحًا أن أحد الوكلاء أرسل إلى شبكة الموزعين استفسارات تتعلق بتحديد احتياجاتهم عن شهر يونيو الجاري، لكن العديد منهم لم يرد على هذه الاستسفارات.

ومن جهة أخرى أوضح الموزع أن بعض الوكلاء يقومون بمد فترة العروض السعرية على طرازاتهم، لتستمر بعد عيد الفطر بغرض تقليل مستوى المخزون المتراكم، بحوزة الموزعين، تمهيدًا لطرح موديلات 2018، وعدم السماح للموزعين والتجار بالتلاعب في الأسعار، من خلال الخصومات الكبيرة التي يطرحونها من حين لآخر.

وأشار إلى أن سحب المخزون من الأسواق، يمكن الوكلاء أيضًا من رفع الأسعار، بغرض إيقاف نزيف الخسائر، لأن بعضهم يبيع بأقل من سعر الاستيراد الحالي، اعتمادًا على المخزون المستورد في وقت سابق بأسعار منخفضة، وكشفت نتائج أعمال بعض شركات السيارات عن تحملها خسائر كبيرة خلال الربع الأول من العام الجاري.

وبالنسبة لحركة البيع في السوق، أوضح الموزع أنه من المعتاد أن تتباطأ مبيعات السيارات، مع بدايات شهر رمضان من كل عام، وتستمر نحو 10 أيام من الشهر، ثم تتحول السوق بعد ذلك بشكل جزئي، لتعود للتباطؤ مرة أخرى مع نهاية الشهر، لانشغال المواطنين بالشعائر الرمضانية، من اعتكاف وتهجد وعمرة، ثم الاستعدادات الخاصة بعيد الفطر.