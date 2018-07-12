وكلاء سيارات يرفعون شعار «لا للبيع التجارى»

المال- خاص: ألزم عدد من وكلاء العلامات التجارية، لا سيما اليابانية وكلاءها المعتمدين، بالامتناع على سياسية البيع التجارى لصغار الموزعيين، وتغيير إيصالات الحجز بهدف منع التلاعب فى الأسعار، مع امتداد قوائم الانتظار.تعود أزمة تعدد أسعار الطرازات داخل العلامة التجارية الواحدة إلى تزايد الطلب، م

المال- خاص:



ألزم عدد من وكلاء العلامات التجارية، لا سيما اليابانية وكلاءها المعتمدين، بالامتناع على سياسية البيع التجارى لصغار الموزعيين، وتغيير إيصالات الحجز بهدف منع التلاعب فى الأسعار، مع امتداد قوائم الانتظار.

تعود أزمة تعدد أسعار الطرازات داخل العلامة التجارية الواحدة إلى تزايد الطلب، مع تراجع المعروض، نتيجة السياسة التى انتهجها الوكلاء عقب قرار تحرير أسعار الصرف بخفض الحصص الاستيرادية من السيارات.

قال عدد من موزعى ووكلاء السيارات، إن الخطوة تستهدف إلزام كيانات السوق بالأسعار الرسمية المعلنة، من وكلاء العلامات التجارية، إلا أن قلة المعروض دفع صغار التجار لزيادة الأسعار للحصول على أعلى هامش ربح ممكن.

أكد موزع معتمد لعدد من طرازات السيارات الأوروبية أن غياب العديد من فئات رينوعن السوق خاصة فى لوجان وداستر الجديدة كلياً، وستيب واى، مع ارتفاع الطلب عليها، دفع صغار الموزعين والتجار للمضاربة عليها لتحقيق أعلى هامش ربح ممكن، الأمر الذى دفع لإعلان امتناعها عن البيع التجارى.

أشار إلى أن تلك الخطوة ساهمت بشكل كبير فى الحد من التلاعب بالأسعار، والالتزام بالبيع بالأسعار الرسمية المعلنة من وكيل العلامة التجارية.

توقع الموزع أن تلجأ علامات تجارية خلال الفترة المقبلة للإعلان عن امتناعها عن البيع التجارى، والاكتفاء بالأفراد فقط، مع بدء طرح موديلات 2019، وضعف الكميات المعروضة بالسوق.

قال حسن الإسكندرانى، مدير قطاع التسويق بشركة النيل للتجارة والهندسة، وكلاء سيارات هوندا فى مصر، إن سوق السيارات شهد على مدار العاميين الماضيين تلاعب صغار التجار والموزعيين بأسعار العلامات التجارية الأكثر مبيعاً، بهدف تحقيق أقصى هامش ربح ممكن.

أضاف أن التلاعب تزامن مع توجه العلامات التجارية الممثلة فى سوق السيارات إلى تقليل حجم وارداتها من السيارات، عقب قرار تحرير أسعار الصرف، نتيجة لتراجع الطلب، مع الزيادات الكبيرة فى أسعار أنواع السيارات.

تابع: «تزامنًا مع قلة المعروض ووجود الطلب لجأ صغار التجار إلى زيادة الأوفر برايز لمستويات قياسة، بهدف الحصول على أعلى هامش ربح ممكن، الأمر الذى دفع العديد من العلامات التجارية وعلى رأسها العلامات اليابانية لاتخاذ العديد من الإجراءات للحد من تلك الممارسات».

أشار إلى أن الفترة الماضية شهدت إلزام الوكلاء موزعيهم المعتمدين بوقف عمليات البيع التجارى، والاكتفاء بالبيع للأفراد، إلى جانب منع أى تعديلات بالإيصالات لعملاء الحجز، بهدف ضمان أن السيارة يقوم بشرائها عميل حقيقى وليس تاجر من الباطن.

تجدر الإشارة إلى أنه خلال العامين الماضيين شهدت سوق السيارات متاجرة صغار الموزعيين بإيصالات حجز السيارات التى تعانى من ضعف كمياتها بالسوق، بهدف تعظيم أرباحهم.

أكد أن غالبية وكلاء السيارات يعانون خلال أشهر معينة فى كل عام من صعوبة استيراد بعض الطرازات، نتيجة سياسية التصنيع التى تنتهجها الشركة الأم، وبالتالى فمع ضعف الكميات وتزايد الطلب يكون من السهل تلاعب صغار التجار بالأسعار.

فى سياق متصل، قال سيف صلاح الدين، مدير مبيعات شركة أباظة أوتوتريد، موزع معتمد للعديد من العلامات التجارية، إن صغار التجار والموزعين يتحملون السبب وراء ظهور وتفشى الأوفر برايز، فى العلامات والطرازات التى تتمتع بتزايد معدلات الطلب عليها، مؤكداً أن غياب الرقابة على سوق السيارات تسبب فى ما وصل إليه الآن.

قلل صلاح الدين من جدوى تلك الخطوة خاصة مع رغبة الشركات لبيع ما لديها من سيارات، بهدف تحقيق أعلى معدلات بيع، لتعظيم إيراداتها، وأرباحها، بصرف النظر عن سياسية البيع التى يقوم بها ممن حصولوا على السيارة عبر البيع التجارى.

أضاف أن غالبية الموزعين ما زالوا مستمرين فى عمليات البيع لتجار وصغار موزعين دون الاهتمام بالإجراءات التى اتخذتها الوكلاء، مؤكداً أن الحل الأمثل لإلزام كيانات السوق بالسعر الرسمى، محاولة تقليل الفجوة بين الطلب والعرض، عبر زيادة معدلات الحصص الاستيرادية.

تابع: «هناك بعض الطرازات اليابانية تعانى من غياب تام، الأمر الذى تسبب فى ارتفاع أسعارها فى السوق عن سعرها الرسمى، بين 25 إلى 28 ألف جنيه، وبالتالى من الصعب السيطرة على الأسعار مع ضعف الكميات