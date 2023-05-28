وكلاء سيارات: الشركات الأجنبية تنتظر شهرين لإدراج طلباتنا على خطوط التصنيع

كشف وكلاء السيارات أن الشركات الأجنبية تنتظر مدة لا تقل عن شهرين بعد فتح الاعتمادات المستندية لإدراج طلباتها من الطرازات داخل خطوط إنتاجها أو المكونات اللازمة للتجميع، نتيجة حذف الكيانات المحلية من الخطط السنوية للتشغيل.

وقال رئيس أحد التوكيلات اليابانية إن الشركة الأم حذفت السوق المحلية من مخططاتها لعام 2023 بسبب عدم وجود خطة تسويق وبيع محددة من جانب الوكيل المصرى فى ظل عدم وضوح الرؤية بشأن حل مشكلات التمويل والاستيراد.

وأوضح أن الوكلاء المحليين لا يمكنهم تدبير العملة اللازمة للسداد سوى من القطاع المصرفى وبالأسعار الرسمية وهو ما يتسبب فى الانتظار فترات طويلة حتى الحصول على موافقة لفتح الاعتمادات المستندية ولا يتم تلبيتها بشكل كامل.

وأضاف: أن الشركة الأم لا تبدأ فورًا فى إدراج طلبات وكيلها المصرى بعد الحصول على الضوء الأخضر من البنوك لشكها فى موعد الدفع الفعلى خاصة بعد التجارب السابقة لوصول شحنات تجمدت فى الموانئ لعدة أشهر دون أن يتم تلبية الاستحقاقات.

وأضاف أن الكيانات العالمية تنتظر لحين السداد الفعلى للمستحقات المالية نظير الطلبيات التى تمت الموافقة على استيرادها، لأن المصارف الأجنبية تعطى عملاءها من الشركات الأم بيانات عن الوضع المالى والاحتياطيات المتاحة لدى نظيرتها المصرية، مشيرا إلى أن هذه الفترة لا تقل عن شهرين.

وقال عمرو سليمان رئيس مجلس الإدارة لشركة «الأمل لتصنيع وتجميع السيارات» الوكيل المحلى للعلامات التجارية «BYD، ولادا» إن الكيانات العالمية تواجه عدم ثقة فى مدى قدرة ممثليها بمصر على دفع المستحقات بشكل منتظم بعد المرور بتجارب سلبية فى وقت سابق وهو ما جعلها تحذف السوق المصرية من حساباتها خلال العام الجاري.

وأوضح أنه لا تتم الموافقة إلا على نحو %30 من طلبات التمويل وتستغرق فترة طويلة لحين الحصول عليها وهو ما يتسبب فى بطء عملية التشغيل بخطوط الإنتاج لتكون عند أقل مستوى ممكن.

وأضاف أن الشركة خفضت عدد أيام وساعات العمل بالمصنع لتتلاءم مع المخزون المتاح وتلجأ فى أوضاع أخرى للإغلاق التام لعدم وجود مكونات إنتاج تسمح باستمرار عمليات التشغيل خاصة مع التوقف عن الإنتاج لمركبات العلامة الروسية «لادا» فى ظل عدم وجود آلية لدفع المستحقات نظير توريد الأجزاء إلى مصر.