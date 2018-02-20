وكلاء الموتوسيكلات يطالبون بإلغاء قرار وقف الاستيراد

شريف عيسى أعرب وكلاء الموتوسيكلات الفاخرة، عن استياءهم جراء استمرار تطبيق قرار حظر استيراد الموتوسيكلات، للعام الرابع على التوالى، الذى جاء بهدف الحد من العمليات الإرهابية. كان وزير التجارة والصناعة السابق منير فخرى عبد النور، أصدر قراراً وزارياً فى فبراير 2014، برقم 105 من العام نفسه بوقف است

شريف عيسى

أعرب وكلاء الموتوسيكلات الفاخرة، عن استياءهم جراء استمرار تطبيق قرار حظر استيراد الموتوسيكلات، للعام الرابع على التوالى، الذى جاء بهدف الحد من العمليات الإرهابية.

كان وزير التجارة والصناعة السابق منير فخرى عبد النور، أصدر قراراً وزارياً فى فبراير 2014، برقم 105 من العام نفسه بوقف استيراد الدراجات النارية والتوك توك ومكوناتهما.

أشار الوكلاء إلى أن مبررات حظر الاستيراد فتحت الطريق أمام تدشين خطوط لتجميعها، بعد تمكنهم من الحصول على موافقة باستيراد المكونات، الأمر الذى تسبب فى انتشارها، وتحقيق مكاسب وأرباح، بخلاف الوكلاء المعتمدين على الاستيراد الذين يعانون من تجمد عمليات البيع والشراء.

طالبوا بضرورة إعادة النظر فى قرار وزير الصناعة والتجارة فى هذا الصدد، لا سيما بعد صدور قرار بمنع الاستيراد عبر المناطق الحرة، وتوقف النشاط.

قالت إنجى غطاس، مدير عام هارلى – ديفيتوسن بشركة الهندسية للسياراتSMG، وكلاء بورش وسكانيا لوسائل النقل، إنه بعد مرور 4 أعوام على قرار حظر استيراد الموتوسيكلات، توقف حركة المبيعات والاستيراد داخل العديد من الوكالات التى تمتلك علامات تجارية فى مجال الموتوسكيلات مثل KTM لدى مجموعة أبو غالى موتورز، وهوندا التابعة لشركة النيل للتجارة والهندسية وغيرها.

أشارت إلى أن قرار وزير التجارة والصناعة فى هذا الصدد ما زال يحيطه بعض الغموض بشأن الأسباب الحقيقة وراء صدوره، متسائلة ما إذا كان الهدف منه تقليل استيرادها بهدف توفير العملة، أو الحد من استعمالها فى تنفيذ العديد من العمليات الإرهابية.

أكدت أن هناك العديد من العوامل الذى تحول دون استخدام الموتوسيكلات المرتفعة القيمة فى العمليات الإرهابية، التى من أهمها صوتها الجاهورى الملفت للانتباه، وصعوبة سرقتها مع ارتفاع معدلات الأمان بها، مشيرة إلى أن القرار صب فى مصلحة القادرين على التجميع محلياً.

شددت إنجى على رفضها لإجراء أى مفاوضات مع الشركة الأم هارلى- ديفيتوسن بهدف استيراد مكوناتها، وتجميعها فى مصر، موضحة أن تلك الخطوة محاولة لاتخاذ سبل تحايله على قرار الدولة.

أوضحت أنه عقب القرار لجأت عدد من الشركات المعروفة لاستيراد مكونات الموتوسيكلات مفككة، فى محاولة للحفاظ على حصتها السوقية، وخشية التعرض لخسائر تتسب فى وقف نشاطها، ما أدى إلى انتشار الموتوسيكلات الصينية، والتوك توك، والتروسيكل وغيرها، متسائلة هل حققت تلك الإجراءات الهدف منها؟ وما الهدف من استمرارها إلى الآن.

تابعت: «عقب صدور القرار فى 2014 كان SMG تمتلك مخزون من الموتوسيكلات ساهم فى قدرتها على امتصاص تداعياته، إلا أنه فى 2015 ومع صدور قرار حظر الاستيراد على المناطق الحرة توقف الاستيراد بالكامل، ما تسبب فى خسارة حصتها السوقية من مبيعات الموتوسيكلات الفاخرة ثقيلة الوزن والتى كانت تبلغ %70».

أضافت أنه رغم مرور 18 عاماً على العلاقة التجارية بين هارلى- ديفيتوسن العالمية، والهندسية للسيارات، إلا أن القرار دفع الشركة لبيع المستعمل بعد عجزها عن توفير الجديدة، موضحة أنه على مدار الفترة الماضية التقدم بالعديد من المقترحات فى محاولة لإلغاءه دون أى جدوى.

أشارت إلى أن من أبرز المقترحات تقديم الشركة المستوردة للموتوسيكلات ببيانات الراغبين فى الشراء للجهات الأمنية، للاستعلام عنه، والحصول على موافقة من تلك الجهات.

وطالبت بضرورة إعادة النظر فى قرار حظر استيراد الموتوسيكلات، بعد أن توقف النشاط بالعديد من الوكالات، وتكبدها خسائر طائلة.

أكدت نفين خليفه، مدير تسويق ياماها وهيونداى التجارية بالمصرية العالمية للسيارات EIM، أن قرار وقف استيراد الدراجات النارية قراراً سياسياً أكثر منه اقتصادياً، لا سيما أن إصداره جاء فى ظل ظروف اتسمت برغبتها فى مواجهة الإرهاب.

أكدت أن القرار نص على ضرورة حصول المستورد على موافقة الجهات الأمنية كى تتمكن من إجراء عمليات البيع للأفراد، مشيرة إلى أن الشركة اليابانية الأم المنتجة لموتوسيكلات ياماها لا تستهدف البيع لأفراد، وبالتالى فإنها لم تتأثر بالقرار، وأنها مازالت محافظة على حصصها السوقية من مبيعات.

أشارت إلى أن ياماها تعتمد فى البيع للجهات السيادية، التى تتولى فى الأساس عمليات استخراج التراخيص المستوردى الموتوسيكلات، موضحةً أن المصرية العالمية لا تواجه أى أزمات فى عمليات الاستيراد، أو الإفراج.

تابعت: «الغالبية العظمى من التوكيلات المستوردة للموتوسيكلات، التى تعتمد فى مبيعاتها على الأفراد عانت من القرار، وتراجعت عمليات البيع، وفقدت حصصها السوقية».

بينت أن وقف استيراد الدراجات النارية تسبب فى زيادة معدلات بيع المجمع محلياً، وانتشارها بعد أن ارتفعت أسعار السيارات الزيرو والمستعمل، ما تسبب فى زيادة معدلات تكدس الطرق، من ثم لم يتحقق الغرض من قرار وزير التجارة والصناعة فى حماية البلاد من استخدامها فى العمليات الإرهابية.

اقترحت أن يفتح باب الاستيراد للموتوسيكلات، لا سيما أنه لا يمكن الاستعانة بها فى إجراء عمليات ارهابية، مع ارتفاع أسعارها مقارنة بالمجمع محلياً، مع ضرورة وضع قواعد صارمة خلال إجراءات التراخيص.

قال مصدر مسئول بمجموعة أبو غالى موتورز، وكيل موتوسيكلات KTM، إن الوكالة تعانى من عدم القدرة على الاستيراد، شأنها فى ذلك شأن التوكيلات المشابهة تأثراً بقرار وزير الصناعة والتجارة، مؤكدا إلزام المجموعة بتقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة للموتوسكيلات التى بيعت منذ استحواذ أبو غالى على الوكالة.

استبعد أن تلجأ المجموعة إلى دراسة إمكانية تجميع موتوسيكلات العلامة التجارية، لا سيما أن دراسات الجدوى أظهرت ارتفاع تكلفة التجميع مقارنه بالاستيراد من الخارج.

طالب المصدر بضرورة إعادة النظر فى القرار، بهدف تقليل حجم الخسائر التى تعانيها شركات السيارات، التى تمتلك وكالة لبيع الموتوسيكلات.

تجدر الإشارة إلى أن القرار الوزارى وفقاً لما ورد بالجريدة الرسمية نص على: «يوقف استيراد الدراجات النارية كاملة الصنع بجميع أنواعها والسيارات ذات الثلاث عجلات «التوك توك»، سواء للإتجار، أو للاستخدام الحاص، أو للاستعمال الشخصى لمدة عام، كما يوقف استيراد مكونات انتاج هذه المركبات «المحركات – الشسيه» لمدة 3 شهور».