وكلاء الشحن الجوى يترقبون توفيق أوضاع شركات الطيران

■ عبد العال على: يتضارب مع قانون الاستثمار ■ عصام الشاذلى: يحد من تحكم الشركات الأجنبية فى القطاع مها يونسينتظر وكلاء الشحن الجوى، تطبيق القرار المعدل الصادر من وزارة الطيران المدنى الشهر الماضى، المتضمن ألا تقل نسبة مساهمة المصريين فى رأسمال المشروع عن %51، لا سيما فى ظل تحكم الشركا



■ عبد العال على: يتضارب مع قانون الاستثمار

■ عصام الشاذلى: يحد من تحكم الشركات الأجنبية فى القطاع



مها يونس

ينتظر وكلاء الشحن الجوى، تطبيق القرار المعدل الصادر من وزارة الطيران المدنى الشهر الماضى، المتضمن ألا تقل نسبة مساهمة المصريين فى رأسمال المشروع عن %51، لا سيما فى ظل تحكم الشركات العالمية فى القطاع داخل مصر، والتى تصل نسبة المساهمة بها إلى %100، طبقاً لقانون الاستثمار.

وأشار القرار الذى أصدرته وزارة الطيران المدنى، رقم 523 لعام 2018، بتعديل البند رقم «8» من المادة الأولى بالقرار الوزارى رقم 607 لعام 2015، ليضاف إليه تحديد نسبة المساهمة المصرية الخاصة بنشاط الشحن الجوى بنسبة %60، الذى كان غير مُدرجاً بقانون 2015 ضمن باقى الأنشطة المتعلقة بوزارة الطيران، على غرار نقل البضائع والركاب الدولى المنتظم منها، وغير المنتظم.

ولفت عبد العال على إسماعيل، مدير عام شركة عفيفى للشحن الدولى، إلى أن تحديد نسبة مساهمة المصريين كان معمولًا بها سابقاً، وللمستثمر الأجنبى نسبة 49%، لكن لم يطبق بشكل رسمى على الشركات العاملة خاصة الأجنبية منها، لاسيما أن قانون الاستثمار كان يسمح للشركات الأجنبية بوصول رأس مالها إلى %100.

وأوضح أن الأمر يشهد تضاربًا بين قانون الاستثمار وقانون الشحن الجوى، عند التطبيق على أرض الواقع، خاصة أن الشركات العالمية العاملة فى المجال الجوى أسست بموجب قانون الاستثمار.

وقال عصام الشاذلى، رئيس مجلس إدارة شركة حورس للشحن البحرى والجوى، إن تطبيق القرار حالياً لن يغير شيئا فى ظل أن شركات الشحن الجوى العالمية، هى المتحكم فى السوق المصرية فى الوقت الحالى، مشيراً إلى أن القرار لن يطبق بأثر رجعي.

ذكر الشاذلى أن القرار كان مطلب ضرورى منذ وقت طويل، وتسجيله فعليا بشعبة خدمات النقل الدولى للعمل به، حتى لا يسمح للشركات الأجنبية التحكم فى القطاع، وكانت الشعبة تفرض عليهم وضع رأسمال يصل إلى 10 مليون جنيه للعمل، للتحكم بالعمل الأجنبى داخل مصر.

تابع: «طبيعة الخدمات الأجنبية المقدمة للعميل وإمكاناتها والامتيازات لدى شركاتها، تعزز من عملها مقارنة بالشركات المصرية».

لفت رئيس مجلس إدارة شركة حورس للشحن البحرى والجوى، إلى أن نشاط الشحن الجوى يعانى بشكل عام، بعد صدور قرارات منها رفع القيمة المضافة على المنتجات المصدرة للخارج، إضافة إلى القيود السياسية الموضوعة من جانب أمريكا، وأستراليا، المتمثلة فى منع الشحن على طائرات الكارجو«المعدلة للشحن«، فضلاً عن معاناة توافر العمالة المدربة لوجيستياً.

اقترح «الشاذلي» قيام وزارة التعليم العالى بإدراج مادة اللوجيستيات بكلية التجارة لتعزيز الدراسة الأكاديمية، على غرار أقسام اللوجيستيات بقطاع التعليم الخاصة، مشيراً الى أن «الموظف اللوجيستي»، اصبح نادراً رغم وجود 500 شركة شحن جوى مدرجة رسمياً بشعبة خدمات النقل الدولى، يعمل بها نحو13 ألف موظف.