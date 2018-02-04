وكلاء السيارات يلجأون لتقليل المواصفات لخفض الأسعار

يستعد وكلاء السيارات، لإطلاق فئات جديدة من طرازات متواجدة بالسوق المحلية، بمواصفات وإمكانيات أقل فى محاولة لخفض أسعارها، بهدف زيادة حصتها السوقية ودفع حركة مبيعاتها خلال العام الجارى.وكانت «تويوتا إيجيبت» قد أول الشركات التى تبنت تلك الخطوة، عبر طرح طراز يتسم بمواصفات محدودة يتنمى لـ &

يستعد وكلاء السيارات، لإطلاق فئات جديدة من طرازات متواجدة بالسوق المحلية، بمواصفات وإمكانيات أقل فى محاولة لخفض أسعارها، بهدف زيادة حصتها السوقية ودفع حركة مبيعاتها خلال العام الجارى.

وكانت «تويوتا إيجيبت» قد أول الشركات التى تبنت تلك الخطوة، عبر طرح طراز يتسم بمواصفات محدودة يتنمى لـ «كورولا»، والذى تم فتح باب الحجز عليه منتصف يناير الماضى.

وقال مصدر بالشركة – فضل عدم ذكر اسمه – إن التغيرات المستمرة فى أسعار الصرف، والتى عاقبت قرار تعويم الجنيه، تسببت فى رفع أسعار السيارات بصفة عامة، والتى من بينها العلامة اليابانية «تويوتا»، الأمر الذى تسبب فى هبوط معدلات مبيعاتها بالملاكى لأكثر من %30 على مدار 2017.

وتابع :« وفى محاولة للمحافظة على الحصة السوقية وصدارة مبيعات السيارات المستوردة تبنت «تويوتا إيجيبت» مفاوضات جادة مع مصنع الشركة الأم بتركيا، لبحث إمكانية طرح فئة جديدة من «كورولا» بسعر منافس لعدد من الطرازات المستوردة أو المجمعة محلياً.

وأشار إلى أن مصنع «تويوتا» يتيح لوكلاء السيارات فرصة تحديد المواصفات والكماليات الراغبين فى إضافتها، بعد تصميم السيارة كقاعدة عجلات، ومحرك، وهيكل خارجى، إلى أن يتولى الوكيل إضافة باقى المواصفات التى تتعلق بالكماليات.

وبين أن «تويوتا إيجيبت» قررت بعد دراسة دقيقة للطرازات المنافسة لـ «كرولا» التخلى عن عدد من الكماليات التى لا تؤثر على كفاءة السيارة، والتى من بينها الجنوط سبور، والزجاج الفاميه، والزجاج الكهربائى الخلفى، بالإضافة إلى التخلى عن الفوانيس الليد الأمامية والخلفية.

وأضاف أن الشركة قررت دعم السيارة ناقل حركة «أوتوماتيكCVT»، وليس «مانيوال» بهدف جذب المستهلك، بالإضافة إلى توفير 3 أنظمة للفرامل بها، وهم «EBD»، و«BA»، والـ «ABS»، كاشفاً عن بدء تسليم السيارة للعملاء الذين تقدموا بالحجز عليها خلال مارس المقبل على أقصى تقدير.

وذكر تقرير «أميك» عن مبيعات سوق السيارات، أن أداء «تويوتا» ملاكى قد تراجع خلال 2017 بنسبة تصل إلى %8، لتتمكن من بيع 7590 سيارة، مقابل 8236 وحدة خلال العام ماقبل الماضى.

أما عن أداء «كورولا» فهبط بـ %18 بإجمالى عدد وحدات مباعة بلغ 3462، مقارنة بمبيعات 2016 والذى قدر بـ 4203 سيارات.

وكشف فرانشيسكو موناكو، الرئيس التنفيذى لـ «فيات كرايسلر أوتوموبيلز مصر FCA»، عن سعى الشركة لطرح فئة جديدة من «تيبو» بكماليات ومواصفات محدودة، بناقل حركة «مانيوال»، على أن يتم طرحها رسميا خلال أبريل من العام الجارى.

وأكد أن الشركة تستهدف من وراء تلك الخطوة تعزيز مكانة «تيبو» فى فئة السيارات العائلة، والتى تمثل النسبة الأكبر من مبيعات سوق السيارات فى مصر.

وبحسب «أميك» تمكنت «تيبو» من بيع 1038 سيارة خلال العام الماضى، مقابل 13 تم بيعها خلال 2016، أما عن أداء العلامة الإيطالية، فقد تراجع بنسبة %20، بإجمالى 1215 وحدة، مقابل 1520 سيارة خلال العام ما قبل الماضى.

وقالت مها النجار، مدير تسويق «فولكس فاجن» بالمصرية التجارية و«أوتوموتيف»، وكلاء سيارات «فولكس فاجن» و«أودى»، إن الشركة لاتخطط لاتخاذ هذا الإجراء، فى ظل استهداف الشركة لشرائح معينة من المستهلكين الراغبين فى الحصول على سيارات تتمتع بأى مواصفات من الرفاهية.

وأكدت أن المصرية التجارية و«أوتوموتيف» تخطط للاستفادة من الإعفاءات الجمركية المنصوص عليها باتفاقية الشراكة الأوروبية فى محاولة لزيادة الكماليات والمواصفات التى تتمتع بها السيارة وليس انتقاصها.

وأكد عمرو إسكندرانى، خبير سوق السيارات، أن وكلاء السيارات يسعون بشتى الطرق إلى الحفاظ على حصصهم السوقية بصرف النظر عن حجم المبيعات، بالإضافة إلى حماية وكالته من إمكانية فقد الثقة من قبل الشركة الأم، نتيجة الإجراءات التى أقبل عليها المستوردون منذ ما يقرب من عامين، عبر تقليل الحصص الاستيرادية مع هبوط المبيعات عقب ارتفاع الأسعار.

وأشار إلى أن تلك الخطوة لن تؤدى إلى زيادة المبيعات الإجمالية لسوق السيارات، وإنما ستتجه شريحة من الراغبين فى الشراء للمستورد بدلاً من المجمع محلياً، موضحاً أن السبب وراء عدم تأثر المبيعات الإجمالية بتلك الخطوة، يرجع إلى ارتفاع أسعار الفائدة.