«وكلاء السيارات» بصدد إنشاء كيان مستقل للدفاع عن مصالحهم

تتجه توكيلات السيارات فى مصر لإنشاء مجلس مستقل للدفاع عن مصالحها أمام مختلف الجهات.

كشف وكيل لإحدى العلامات الأوروبية إن تكل الخطوة تأتى فى الوقت تشهد فيه انتخابات الغرف التجارية عزوف الوكلاء الرسميين لماركات السيارات عن التمثيل فيها، بخلاف انتشار تصريحات إعلامية للروابط التى تخدم فى أساسها التجار فقط، ويعتبر البعض أنها أضرت بمصالح التوكيلات- بحسب تعبيره.

وأكد أن الكيان الجديد الذى سيمثل وكلاء السيارات سيكون أكثر فعالية، مضيفًا أن الفترة الماضية شهدت عقد العديد من الاجتماعات لوضع تصور متكامل بشأن المجلس وتشكيله واختصاصاته، متوقعًا أن يتم الإعلان عنه خلال العام المقبل.

واعتبر أن مصالح الوكلاء لم تجد من يدافع عنها بشكل مناسب خلال الفترة الماضية، فى ظل عدم وجود كيان يعبر عنهم، دون أن يعنى ذلك غيابًا كاملًا لهم عن اجتماعات الغرف التجارية، بل يحضرون أحيانًا لمناقشة بعض القضايا الملحة، لكن بدون تصور مشترك بينهم، ودون أن يكون ذلك بشكل منتظم.

وتتواجد فى مصر العديد من الشعب والروابط التى تقدم نفسها كممثل عن سوق السيارات، بعضها يتبع الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية، فضلًا عن روابط أهلية تتبع وزارة التضامن الاجتماعي.

فى السياق ذاته، انتقدت مصادر فى سوق السيارات جمود أنشطة هذه التجمعات، خاصة إن العديد منها لم يعقد اجتماعًا منذ عدة أعوام، فضلًا عن عدم إجرائها انتخابات لاختيار أعضاء مجلس الإدارة- بحسب تعبيرها.