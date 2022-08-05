وكالة «Nawwar» تفاوض «السويدي للكابلات» على تسويق منتجاتها عبر تكنولوجيا الواقع المعزز

تتفاوض وكالة Nawwar للإنتاج الرقمي مع “السويدي” للكابلات لتسويق منتجاتها باستخدام تطبيقات الواقع المعزز والافتراضي التي يتم تطويرها داخل الوكالة.

وقالت ندي رأفت، الشريك المؤسس للوكالة، إن Nawwar تأسست خلال عام 2017 وتخصصت في تقديم المحتوى التعليمي الإلكتروني عن بعد داخل السوق السعودية، علاوة على إنتاج حملات إعلانية في دولة الإمارات قبل أن تتحول في العام الحالي إلى خدمات الدعاية والإعلان والتسويق الإلكتروني، موضحة أن الوكالة نفذت حملات دعائية لعدة جهات منها هيئة البريد.

وكشفت ندي في تصريحات لـ”المال” عن حصول الوكالة على منحة من مشروع “تنمية وتطوير” لدعم ريادة الأعمال في مصر قيمتها 15 ألف يورو تعتزم توظيفها في التوسع الخارجي خلال العام المقبل والتحول إلي وكالة تسويق وإعلان رقمية.

وأوضحت أن الوكالة تستهدف افتتاح فرع لها بالإمارات في الربع الأول من 2023 بالتعاون مع شركة “استرو لابز” الإماراتية المتخصصة في تمكين الشركات الرقمية، إضافة إلى تقديم خدمات إدارة صفحات التواصل الاجتماعي والتسويق الرقمي.

ولفتت إلي أن الوكالة سجلت نموا بنسبة بلغت 200% سنويا منذ بداية نشاطها وحتى الربع الأول من الحالي، كما تستهدف زيادتها 2.5 ضعف قبل نهاية 2022.

في سياق متصل، قدرت اجمالي عدد العملاء الحاليين لدي الوكالة بـ 10 من المؤسسات الدولية والشركات مثل اليونيسيف ومؤسسة التعاون الدولية الألمانية GIZ، إضافة إلى شركة “تريلا” وشركة “أبتيتو” الناشئتين.