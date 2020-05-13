وكالة F2M : مبيعات السيارات فى مصر صعدت 28% الربع الماضي

تراجعت مبيعات السيارات فى مصر 5.4% لتنزل إلى حوالى 11.6 ألف سيارة

نشرت وكالة فوكاس تو موف F2M الأمريكية لأبحاث أسواق السيارات أن مبيعات السيارات فى مصر صعدت بأكثر من 28% خلال الربع الأول من العام الجارى لتتجاوز 59 ألف وحدة بفضل زيادة المبيعات فى أول شهرين ولكنها تراجعت بحوالى 5.4 % لتنزل إلى حوالى 11.6 ألف سيارة فى مارس الماضى بسبب انتشار فيروس كورونا الذى أعلنت عنه منظمة الصحة العالمية أنه وباء عالمى فى 11 مارس الماضى.

وجاء فى تقرير وكالة فوكاس تو موف أن مبيعات السيارات فى مصر شهدت مبيعات مرتفعة خلال عامى 2014 و 2015 .

ولكن المبيعات هبطت فى العامين التاليين بسبب قرار تعويم الجنيه الذى أدى إلى انخفاض قيمته وزيادة أسعار السيارات الجديدة.

وارتفعت أسعار السيارات أيضا مع زيادة أسعار الفائدة وأسعار الوقود بسبب اتجاه الحكومة لتقليص دعم الوقود لتحسين الميزانية.

هبطت مبيعات السيارات مع زيادة ضريبة القيمة المضافة

وصعدت أسعار السيارات أيضا مع زيادة ضريبة القيمة المضافة فى عام 2017 والرسوم الجمركية على السيارات أكثر من لترين.

وكانت نتيجة ذلك هبوط غير مسبوق فى الطلب على السيارات الخفيفة لتنزل إلى 137.8 ألف وحدة عام 2017 بانخفاض 36 % عن 2016.

وانتعشت مبيعات المركبات الخفيفة فى عام 2018 لتزداد بأكثر من 24 % مع تحسن النمو الاقتصادى بالمقارنة بعام 2017.

وزادت المبيعات عام 2018 إلى 193 ألف وحدة مع انخسار الضغوط على أسعار السيارات وظهور بيانات اقتصادية إيجابية.

ومع ذلك ارتفعت أسعار السيارات مرة أخرى العام الماضى لينتهى بمبيعات توقفت عند 178.8 ألف وحدة بانخفاض 13 % عن عام 2018.

وبدأت مبيعات المركبات تنتعش بقوة غير عادية أول شهرين من العام الحالى لدرجة أنها قفزت بفبراير 61.9 % لتتجاوز 35.8 ألف وحدة.

وتتوقع فوكاس تو موف تحسن مبيعات المركبات بالسوق المصرية خلال السنوات القادمة ولاسيما إذا تم احتواء فيروس كورونا هذا العام.

وكان مجلس معلومات سوق السيارات “أميك” أعلن عن نمو مبيعات السيارات بمختلف فئاتها بنسبة 50.7%، لتصل إلى 52.9 ألف وحدة.

وجاء هذا الارتفاع فى السوق المصرية فى الربع الماضى مقارنة مع 35.1 ألف مركبة خلال نفس الفترة من عام 2019.

وقال مجلس أميك زيادة مبيعات سيارات الركوب %58 لتسجل 37 ألف وحدة خلال ال 3 الشهور الماضية.

وتأتى هذه الزيادة الواضحة مقارنة مع 23.4 ألف وحدة خلال نفس الشهور من 2019 العام الماضى.