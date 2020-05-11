وكالة موديز تبقي على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري

أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم الإثنين، تثبيت درجة التصنيف السيادي للاقتصاد المصرى عند مستوى B2 على المدى الطويل الأجل مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري.

كما أكدت وكالة موديز تصنيفات العملات الأجنبية غير المضمونة في مصر عند B2.

الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري

ويعكس التأكيد على تصنيف B2 والتوقعات المستقرة نقاط القوة والتحديات الائتمانية المستمرة لمصر التي لا تتوقع موديز تغييرها ماديًا في ظل الصدمة العالمية التي تمثلها جائحة فيروس كورونا.

بينما تكشف صدمة الفيروس التاجي نقاط الضعف الائتمانية في مصر ، فإن التحسينات في الحوكمة وفعالية السياسة في السنوات الأخيرة عززت مرونة ملف الائتمان السيادي تجاه الصدمة الحالية.

وأكدت موديز أن الانتشار السريع والواسع النطاق لتفشي الفيروس التاجي، وتدهور التوقعات الاقتصادية العالمية، وانخفاض أسعار النفط ، وانخفاض أسعار الأصول ، يخلق صدمة ائتمانية شديدة وواسعة النطاق في العديد من القطاعات والمناطق والأسواق.

آثار ائتمانية غير مسبوقة

وأشار إلى أن الآثار الائتمانية مجتمعة لهذه التطورات غير مسبوقة.

وكشفت الوكالة عن تزايد الضغوط على متطلبات التمويل الخارجي ، وانخفاض عائدات السياحة والتحويلات ، وتباطؤ النمو.

وأوضحت إن متطلبات التمويل الكبيرة للحكومة المصرية وضعف القدرة على تحمل الديون بسبب فاتورة الفائدة المرتفعة تعرضها إلى تشديد حاد في ظروف التمويل التي يسببها فيروس كورونا.

سجل حافل للاصلاح الاقتصادي

ومقابل هذا، تقدر وكالة موديز أن السجل الحافل بتنفيذ الإصلاح الاقتصادي والمالي وقدرة مثبتة على إدارة صدمات كبيرة تقلل من احتمال حدوث اضطراب في السوق المالية العالمية يؤثر بشدة على مصر.

على وجه الخصوص ، توفر قاعدة تمويل محلية واسعة واحتياطيات قوية من النقد الأجنبي تزيد عن الخصوم المستحقة احتياطيًا ضد التدفقات الرأسمالية الكبيرة من الأسواق الناشئة في أعقاب جائحة فيروس كورونا.

و بشكل عام ، تتوقع وكالة موديز أن تؤدي الصدمة الاقتصادية والمالية إلى التأخير.

ولكن هذه الصدمة لا تعطل الانخفاض التدريجي في عبء ديون الحكومة.

ومن المرجح الإبقاء على السيولة والمراكز الخارجية دون تغيير على نطاق واسع.

وثبتت التصنيف الائتماني للسندات العملات الأجنبية عند B1، وسقف إيداع العملات الأجنبية عند B3 ، وسقوف السندات والودائع بالعملة المحلية عند Ba1.

