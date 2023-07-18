وكالة كورية تبحث مع هيئة التقييس الخليجية معوقات التجارة بين الجانبين

قالت الهيئة الكورية للتكنولوجيا والمعايير التابعة لوزارة التجارة والصناعة والطاقة اليوم الثلاثاء إنها تعقد اجتماعا لمدة 3 أيام مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجى لحل الصعوبات في الحواجز التقنية أمام التجارة، وفقا لوكالة يونهاب.

تضم هيئة التقييس الخليجية سبع دول وهي السعودية والإمارات والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين واليمن.

واتفقت الهيتان في الاجتماع الذي عقد أمس بحضور رئيس هيئة التقييس الخليجية سعود بن ناصر الخصيبي، على خطة التنفيذ السنوية لعامي 2023 و2024 التي تتضمن محتويات رئيسية مثل تبادل المعلومات، وتعزيز القدرات، والتعاون التنظيمي.

وأخطرت الهيئة الكورية خلال اجتماع اليوم هيئة التقييس الخليجية بالصعوبات التي تواجه الصناعة الكورية، فيما يتعلق ببنود كفاءة الطاقة والمواد الكيمائية ولوائح مجال الآلات التي تفرضها الهيئة الخليجية، وناقشتا التفاصيل ذات الصلة.

وقال رئيس الهيئة الكورية جين جونغ-ووك إن “سنواصل الجهود لتعزيز التعاون الثنائي مع هيئة التقييس الخليجية منذ عام 2018 لحل الصعوبات المحتملة في الحواجز التقنية للشركات الكورية”.