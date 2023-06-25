وكالة: كوريا الشمالية تعلن دعمها للقيادة الروسية ضد فاجنر

أعلن نائب وزير خارجية كوريا الشمالية إيم تشون إيل أنه يؤيد أي قرار تتخذه روسيا في مواجهة التمرد المسلح الذي شهدته البلاد من قبل قوات فاجنر، حسبما ذكرت وكالة رويترز، نقلا عن نقلت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية.

جاءت تصريحات إيم تشون إيل خلال لقائه مع السفير الروسي اليوم الأحد.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن إيم “عبّر عن اعتقاده الراسخ بالنجاح في إخماد التمرد المسلح الأحدث في روسيا بما يتماشى مع تطلعات وإرادة الشعب الروسي”.

وأوقفت مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة يوم السبت زحفها نحو العاصمة الروسية موسكو على الرغم من أنها قطعت معظم الطريق، مما أدى إلى خفض تصعيد تحد كبير لقبضة الرئيس فلاديمير بوتين على السلطة، في خطوة قال رئيس المجموعة إنها ستجنب البلاد إراقة الدماء.

وسعت كوريا الشمالية إلى توثيق علاقاتها مع الكرملين ودعمت موسكو بعد غزوها أوكرانيا العام الماضي محملة المسؤولية “لسياسة الهيمنة” التي تتبعها الولايات المتحدة والغرب.

كما نقلت الوكالة عن نائب وزير الخارجية قوله إنه يعتقد أن الجيش الروسي “سيخرج من الأوضاع والمحن منتصرا، كما سيحقق نصرا بطوليا في عمليته العسكرية الخاصة في أوكرانيا”.