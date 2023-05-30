وكالة «كوترا» تنظم ندوة لتعزيز التعاون في التصنيع بين القاهرة وسيول

نظمت الهيئة الكورية للترويج للتجارة والاستثمار “

اليوم، ندوة حول التعاون في مشروعات التصنيع بين القاهرة وسيول.

واستهدفت الندوة مناقشة إمكانيات تعزيز التعاون المشترك مع الوزارات والهيئات المصرية ذات الصلة، بحضور ممثلين من الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الصناعة والتجارة ومركز تحديث الصناعة والهيئة العامة للاستثمار .

كان ستيف سوخو لي المدير العام لمكتب الوكالة الكورية للترويج والاستثمار والتجارة في مصر «كوترا»، صرح لـ”المال” سابقًا بأن شركات كورية جنوبية عاملة بالسوق المحلية تستهدف توسيع أنشطتها التجارية خاصة فى قطاع الإلكترونيات خلال الفترة المقبلة،

مشيرًا إلى أنه من المقرر تنفيذ مشروع الإنتاج المشترك لعربات قطارات مترو القاهرة العام الجاري.

وبحسب «سوخو لي» بلغت صادرات سيول للقاهرة بنهاية فبراير الماضي نحو 186 مليون دولار بينما سجلت صادرات مصر لكوريا 492 مليون دولار.

ولفت إلى أن الميزان التجاري كان في صالح مصر خلال هذه الفترة خاصةً وأنها استطاعت تحقيق فائض تجاري قدره 306 ملايين دولار.

ونوه إلى أن حجم صادرات كوريا الجنوبية إلى مصر بنهاية العام الماضي سجل نحو 1.5 مليار دولار ، بينما بلغت صادرات مصر إلى كوريا 1.7 مليار ليصبح إجمالي حجم التجارة المشتركة خلال تلك الفترة نحو 3.2 مليار ، مشيرًا إلى أنه يعتبر ثاني أكبر معدل تم تحقيقه في تاريخ التجارة بين البلدين.