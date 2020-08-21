سيـــاســة

وكالة : قمة ثلاثية في عمّان بين السيسي والعاهل الأردني ورئيس الوزراء العراقي الأسبوع المقبل

قالت وكالة الأنباء الأردنية، إن العاهل الأردني عبدالله الثاني، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، سيعقدون قمة ثلاثية في عمان الأسبوع المقبل. وبحسب الوكالة ستركز القمة، التي تعقد للمرة الثالثة، على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري…

محمود خاطر 5:35 م, الجمعة, 21 أغسطس 20 5:35 م, الجمعة, 21 أغسطس 20

شارك الخبر مع أصدقائك

قالت وكالة الأنباء الأردنية، إن العاهل الأردني عبدالله الثاني، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، سيعقدون قمة ثلاثية في عمان الأسبوع المقبل.

وبحسب الوكالة ستركز القمة، التي تعقد للمرة الثالثة، على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الأردن ومصر والعراق، إضافة إلى بحث القضايا الإقليمية.

يشار إلى أن القمة الثلاثية الأولى عقدت في القاهرة في مارس 2019، تبعتها قمة ثلاثية عقدت في نيويورك في سبتمبر من العام الماضي.

واتفق القادة على أهمية الاجتماع بصفة دورية لتنسيق المواقف والسياسات فيما بين الدول الثلاث من أجل تحقيق مصالح شعوبهم في الاستقرار والازدهار الاقتصادي وتحقيق الأهداف المشتركة من خلال التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة وبناء علاقات دولية متوازنة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم محمود خاطر

ملف الكاتب محمود خاطر

اقرأ أيضاً

السيسي : أرحب بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسى ومجلس النواب فى ليبيا بوقف إطلاق النار

محمود خاطر 2:15 م, الجمعة, 21 أغسطس 20

الصحة: 11 طن أدوية ومستلزمات وصلت السودان لمتضرري السيول

مصطفى الجُدي 11:43 م, الخميس, 20 أغسطس 20

السيسي يصدر قرارات بإنشاء 4 جامعات أحدها تحمل اسم «الملك سلمان»

المال - خاص 11:06 م, الثلاثاء, 18 أغسطس 20

«أهمية قصوى».. السيسي يوجه بتدريب الكوادر الحكومية على أساليب الإدارة الحديثة

محمود خاطر 8:12 م, الأثنين, 17 أغسطس 20

السيسي يهنئ ولي عهد أبوظبي على خطوة الإمارات التاريخية للسلام

مصطفى الجُدي 8:37 م, الخميس, 13 أغسطس 20

السيسي : خالص التعازي والمواساة لأشقائنا في لبنان جراء حادث الانفجار الأليم

المال - خاص 6:57 م, الثلاثاء, 4 أغسطس 20