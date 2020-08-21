وكالة : قمة ثلاثية في عمّان بين السيسي والعاهل الأردني ورئيس الوزراء العراقي الأسبوع المقبل

قالت وكالة الأنباء الأردنية، إن العاهل الأردني عبدالله الثاني، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، سيعقدون قمة ثلاثية في عمان الأسبوع المقبل. وبحسب الوكالة ستركز القمة، التي تعقد للمرة الثالثة، على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري…

قالت وكالة الأنباء الأردنية، إن العاهل الأردني عبدالله الثاني، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، سيعقدون قمة ثلاثية في عمان الأسبوع المقبل.

وبحسب الوكالة ستركز القمة، التي تعقد للمرة الثالثة، على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الأردن ومصر والعراق، إضافة إلى بحث القضايا الإقليمية.

يشار إلى أن القمة الثلاثية الأولى عقدت في القاهرة في مارس 2019، تبعتها قمة ثلاثية عقدت في نيويورك في سبتمبر من العام الماضي.

واتفق القادة على أهمية الاجتماع بصفة دورية لتنسيق المواقف والسياسات فيما بين الدول الثلاث من أجل تحقيق مصالح شعوبهم في الاستقرار والازدهار الاقتصادي وتحقيق الأهداف المشتركة من خلال التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة وبناء علاقات دولية متوازنة.