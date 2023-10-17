وكالة فيتش تضع تصنيف إسرائيل الائتماني الممتاز على قائمة المراجعة السلبية

وضعت وكالة “فيتش” تصنيف إسرائيل الائتماني الممتاز (+A) على قائمة المراجعة السلبية بسبب تزايد المخاطر الجيوسياسية وسط مخاوف من اتساع نطاق المواجهات مع غزة إلى أطراف أخرى في المنطقة

وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني قد قررت، الأحد، تأجيل الإعلان عن التصنيف الائتماني الجديد لإسرائيل، وذلك بسبب استمرار العمليات العسكرية.

وكانت الوكالة قد ذكرت الأسبوع الماضي، إن التصعيد الحالي في غزة، يختبر مرونة الاقتصاد الإسرائيلي.

تصنيف إسرائيل الممتاز

وذكرت الوكالة حينها، أن “الحدث الأمني سيكون مختلفا عن العمليات السابقة”، في إشارة إلى الصدمة الإسرائيلية من هجوم حماس على مستوطنات غلاف غزة، وردة فعل الجيش تجاه قطاع غزة.

وقال التقرير: “في الماضي، أظهر الملف الائتماني السيادي لإسرائيل مرونة في مواجهة الهجمات والعمل العسكري.. ومع ذلك فإن الصراع المطول الذي يضعف بشكل دائم وكبير النشاط الاقتصادي، من شأنه أن يختبر تلك المرونة”.

وذكرت “موديز” أن الأحداث الحالية أضرت بالمعنويات في الأسواق، وأدت إلى ارتفاع أسعار النفط، بسبب الحساسية للأحداث في الشرق الأوسط، لكنها تؤكد أن تأثيرها كان محدودا.

ويبلغ التصنيف الائتماني الحالي لإسرائيل A1، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأشارت موديز إلى أن الموعد المقبل لإصدار تقرير عن الاقتصاد الإسرائيلي ونشر التصنيف الجديد له سيكونان بعد 6 أشهر.