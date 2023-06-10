وكالة فيتش تخفض التصنيف الائتماني لتونس وسط نقص ملموس في التمويل الخارجي

أعلنت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، تخفض التصنيف الائتماني لتونس إلى “-ccc”، وسط نقص ملموس في التمويل الخارجي بما يتجاوز تقديراتها الأولية، مما يعزز الضغوط على الاحتياطيات.

التصنيف الائتماني لتونس

وقالت الوكالة، إن خفض تصنيف تونس الائتماني يعكس عدم اليقين بشأن قدرة البلاد على جمع التمويل الكافي لتلبية متطلباتها المالية الكبيرة.

وذكرت أنه “في ظل غياب اتفاق مع صندوق النقد الدولي من الممكن أن تحصل تونس على تمويل خارجي بقيمة 2.5 مليار دولار في 2023″، وفق ما نقلته “رويترز”.

وتوقعت “فيتش”، تحسن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي على نحو طفيف في 2024، وأن يظل في نفس المستوى في المدى المتوسط.

وأشارت إلى أن التصور الأساسي يفترض التوصل لاتفاق بين تونس وصندوق النقد الدولي بنهاية العام لكن هذا موعد أبعد بكثير عن توقعات سابقة.

وترى الوكالة أن جمود الميزانية في تونس يظل مرتفعا مع تجاوز نسبة الأجور والفائدة والإنفاق على الدعم 90% من إيرادات الحكومة للسنة المالية 2023-2024.

وقالت إن تعثر تونس في إحراز تقدم في الإصلاحات حال دون تقليل تأثر الميزانية بالصدمات.