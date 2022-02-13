وكالة فيتش تؤكد تصنيف القوة المالية لشركة قناة السويس للتأمين عند «B +»

أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف شركة قناة السويس للتأمين عند B + و(egy) -AA “ وذلك مع نظرة مستقبلية مستقرة ، تستهدف شركة «قناة السويس للتأمين» ممتلكات ومسئوليات تحقيق 2 مليار جنيه أقساطا خلال الثلاث سنوات المقبلة من خلال خطة طموح لتحقيق النمو المتوازن، وحققت الشركة أقساط تأمين بنهاية العام المالى 2020/ 2021 بلغت 1.114 مليار جنيه مقابل 1.001 مليار جنيه عن العام 2019/2020 بمعدل نمو بلغ %11٫28.

قناة السويس للتأمين تسعى لتعزيز حصتها السوقية

وتسعى الشركة إلى تعزيز حصتها فى السوق المصرية من خلال استراتيجية متوازنة تتوافق مع مكانتها فى سوق التأمين، تهدف لتحقيق أعلى معدلات ربحية ممكنة من خلال الاختيار الجيد للخطر مع سياسة تكوين محفظة تأمين متنوعة من جميع أنواع تأمينات الممتلكات، التى تعمل بها الشركة تحقيقا لأهداف المساهمين وحفاظا لحقوق حملة الوثائق.

ويضم هيكل مساهمى قناة السويس للتأمين كلاً من شركة الوادى الأخضر للاستثمار بنسبة %52، و%45 لصالح صندوق تأمين العاملين بهيئة قناة السويس، فيما تتوزع النسبة الباقية البالغة %3 على مجموعة من المساهمين الأفراد وصندوق العاملين بشركة المقاولين العرب.