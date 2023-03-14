وكالة روسية: حالة واحدة لا يُمدد فيها اتفاق البحر الأسود لتصدير الحبوب

من المقرر تمديد اتفاق يتيح التصدير الآمن للحبوب من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود تلقائيا بعد انتهاء العمل به يوم 18 مارس ما لم يوجد اعتراض لدى أي من الأطراف المشاركة فيه، حسبما ذكرت وكالة تاس للأنباء الروسية اليوم الثلاثاء.

وقالت الوكالة نقلا عن مصدر مطلع لم تذكر هويته إن أيا من الأطراف المشاركة في الاتفاق لم يشر إلى انسحابه حتى الآن.

وأشارت روسيا أمس الإثنين إلى موافقتها على تجديد الاتفاق لكن لمدة توازي نصف مدة التمديد السابق البالغة 120 يوما، وتعهدت الأمم المتحدة ببذل كل ما يمكنها لضمان استمرار الاتفاق.

ونقلت تاس عن المصدر قوله “ما لم يكن لدى الأطراف اعتراضات فسيستمر الاتفاق بعد 18 مارس”.

وقال المصدر إن مدة تمديد الاتفاق لا تهم.

وتابع: “لو تم تمديد الاتفاق 60 يوما فسيستمر العمل به بعد 18 مارس وبعد 60 يوما ربما يثير أحد الأطراف مسألة إنهائه”.

وتعرضت أسعار الذرة والقمح لضغوط بفعل آمال في تجديد الاتفاق.