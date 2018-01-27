وكالة روسية: اتفاق السيسي والبشير ينذر بتطور في علاقات البلدين

متابعات اتفق الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والسوداني عمر البشير، على تشكيل لجنة وزارية بين الجانبين للتعامل مع كافة القضايا الثنائية وتجاوز جميع العقبات التي قد تواجهها.وبحسب بيان صادر عن الرئاسة المصرية، فقد التقى يوم السبت، الرئيسان السيسي والبشير في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا على ه

متابعات

اتفق الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والسوداني عمر البشير، على تشكيل لجنة وزارية بين الجانبين للتعامل مع كافة القضايا الثنائية وتجاوز جميع العقبات التي قد تواجهها.

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة المصرية، فقد التقى يوم السبت، الرئيسان السيسي والبشير في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا على هامش حضورهما اجتماع مجلس الأمن والسلم الإفريقي.

وفي هذا الصدد، قالت وكالة سبوتنيك الروسية أن الاتفاق بين السيسي والبشير ينذر بتطور جديد في العلاقات “المصرية – السودانية”

وأشارت إلى أن العلاقات المصرية السودانية كانت شهدت توترا ملحوظا بعد أن قامت السودان باستدعاء سفيرها في القاهرة للتشاور معه بعد تعثر مفاوضات سد النهضة، والتي تخص كلا من مصر والسودان وأثيوبيا.

