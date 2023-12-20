وكالة: توقعات بتجاوز صادرات كوريا الجنوبية الدفاعية 13 مليار دولار في 2023

تتجه صادرات كوريا الجنوبية الدفاعية إلى تخطي 13 مليار دولار خلال العام الحالي، بعد توقيعها عقودا مع مجموعة متنوعة من الدول، لتؤكد موقعها كواحدة من أكبر 10 مصدرين للأسلحة في العالم، حسبما أعلنت وكالة يونهاب للأنباء اليوم الأربعاء.

وأضافت الوكالة، نقلا عن تقديرات أولية لوزارة الدفاع، أن إجمالي العقود الموقعة هذا العام تراوحت قيمتها بين 13 و14 مليار دولار.

وأوضحت أن هذا الرقم يقل عن الصادرات الدفاعية البالغة 17.3 مليار دولار المسجلة العام الماضي، لكن قائمة الدول المصدرة الشريكة زادت من أربع إلى 12 دولة منها السعودية والإمارات.

وذكر التقرير أن بولندا ظلت مشتريا رئيسيا، لكن حصتها من إجمالي الصادرات انخفضت إلى 32% من حيث القيمة النقدية مقارنة بما بلغ 72% في 2022.

ووقعت كوريا الجنوبية في 2022 اتفاق تسليح شامل تزود بموجبه شركات مثل هيونداي روتيم وهانوا إيروسبيس بولندا بالدبابات ومدافع الهاوتزر والطائرات المقاتلة.

وحوّل الاتفاق مع بولندا كوريا الجنوبية إلى لاعب رئيسي في سوق صادرات الأسلحة العالمية مع نشوب الحرب في أوكرانيا. وفي عام 2021 بلغ إجمالي صادراتها 7.25 مليار دولار.