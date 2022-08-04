وكالة تمويل الصادرات البريطانية توفر أكثر من مليار إسترلينى لدعم المشروعات بمصر

تستهدف وكالة تمويل الصادرات البريطانية «UKEF» توفير أكثر من مليار جنيه إسترلينى لدعم المشروعات بمصر، بحسب محمد سعد، رئيس الوكالة فى القاهرة.

وأضاف «سعد» – فى تصريحات خاصة لـ«المال»- أن «UKEF» تتمتع بحضور عالمى قوى لدعم الصفقات التجارية المنفذة فى 61 دولة، مشيرًا إلى أن لديها روابط قوية مع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال إن الوكالة وفرت ضمانًا بقيمة 1.7 مليار جنيه إسترلينى فى يناير 2021 لدعم إنشاءات مشروع المونوريل، موضحا أنه يعد ثانى أكبر تمويل قامت بتخصيصه لمشروعات بنية تحتية فى الخارج.

وبحسب تقارير صحفية، تقدر إجمالى قيمة الأعمال الإنشائية فى المونوريل بنحو 1.2 مليار يورو، موزعة مناصفة بين شركتى المقاولون العرب وأوراسكوم و2.6 مليار يورو تكلفة تركيب الأنظمة الإلكترونية والعربات التى تنفذها «ألستوم».

وتتولى «المقاولون العرب» تنفيذ الأعمال الإنشائية للخط الذى ينطلق من حى وادى النيل بجوار نادى الزمالك حتى أكتوبر الجديدة، فيما تقوم «أوراسكوم» بأعمال الخط الثانى من المشروع، الذى يبدأ من مدينة نصر حتى العاصمة الإدارية الجديدة.

وتعد «UKEF» إدارة حكومية فى المملكة المتحدة تتولى توفير الائتمان الخاص بدعم تصدير المنتجات الإنجليزية لدول العالم ، ولديها خبرة تزيد عن 100 عام، ومن ضمن مهامها ضمان عدم فشل أى عملية تصدير بسبب نقص التمويل.