وكالة: الهدوء يعود إلى شوارع روستوف بعد انسحاب مقاتلي فاجنر

عاد الهدوء إلى المنطقة المحيطة بمقر قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية في مدينة روستوف الروسية، كما عادت حركة المرور في الشوارع، وذلك بعد انسحاب يفجيني بريجوجن رئيس مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة ومقاتليها المدينة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وفي مقطع فيديو نشرته الوكالة على تيليجرام وقالت إنه تم التقاطه في مدينة روستوف، ظهر رجل يقوم بأعمال تنظيف في أحد الشوارع وسيارات تتحرك في شارع آخر.

وفي وقت متأخر من يوم أمس السبت، شوهد بريجوجن وهو يغادر المقر العسكري في روستوف بعد وقف تمرد ضد القيادة العسكرية الروسية.