وكالة الفضاء المصرية ومركز الحوسبة السحابية ضمن خطة البحث العلمي 2020

من المنتظر أن يتم خلال ٢٠٢٠، الانتهاء من التشريعات الداعمة للابتكار

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن خطة تطوير البحث العلمي خلال عام ٢٠٢٠، وأبرزها إنشاء وكالة الفضاء المصرية ، ومركزا للحوسبة السحابية، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ومن المنتظر أن يتم خلال ٢٠٢٠، الانتهاء من التشريعات الداعمة للابتكار، وتنفيذ استراتيجية العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتفعيل قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار بإصدار تراخيص لإنشاء حاضنات تكنولوجية ناشئة من هيئات التعليم العالي و البحث العلمي.

كما سيشمل العام الجديد استكمال إنشاء محطة التحكم في الأقمار الصناعية بالهيئة القومية للاستشعار من بعد وعلوم الفضاء، وكذلك استكمال إنشاء المقر الجديد لمعهد بحوث الإلكترونيات.

ومن المخطط أن يشهد عام ٢٠٢٠ ، إنشاء وكالة الفضاء المصرية، واستضافة مقر وكالة الفضاء الأفريقية.

فضلا عن إنشاء مركز للحوسبة السحابية ومعالجة البيانات بمقر أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالعاصمة الإدارية الجديدة، وربطه بمراكز الحاسبات فائقة السرعة والحوسبة السحابية فى جميع أنحاء الجمهورية.

يأتي ذلك ضمن الشبكة القومية للحوسبة السحابية؛ بهدف تهيئة بيئة مناسبة للدخول فى الذكاء الاصطناعى واستشراف المستقبل.

إطلاق التحالف القومي للثورة الصناعية الرابعة

وخلال ٢٠٢٠ سيتم إطلاق التحالف القومي للثورة الصناعية الرابعة 4.0 وبدء التطبيق الفعلي فى أحد المصانع التابعة لهيئة الإنتاج الحربي وزارة الانتاج الحربى، وإطلاق المبادرة القومية لدعم مشروعات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات البازغة EFFECT.

وبينت وزارة التعليم العالي أنه ضمن خضة العام المقبل سيتم تنفيذ الحملة القومية لإنتاج وتصدير التقاوي، بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الحملة القومية للنهوض بالمحاصيل الاستراتيجية، فضلا عن بدء تفعيل شركة الأكاديمية للتسويق التكنولوجي.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم إنشاء منطقة حرة للابتكار بمقر أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجية بالعاصمة الإدارية الجديدة ( Innovation Free Zone I-Zone).

وهى عبارة عن أكبر مجمع للخدمات المتكاملة فى مجال الابتكار وريادة الأعمال والشركات التكنولوجية الناشئة، وتقديم خدمات الملكية الفكرية، الحاضنات التكنولوجية، بنك الابتكار، نادى ريادة الأعمال، مكتب دعم الابتكار.

ومن المخطط أيضا استكمال المشروعات والمبادرات الجارية (جامعة الطفل، القاهرة تبتكر، معرض القاهرة الدولى للابتكار، برامج ومسلسلات الرسوم المتحركة، الحاضنات التكنولوجية، التحالفات التكنولوجية، رالى القاهرة للسيارات الكهربية، تنمية إقليم مصر الحدودية، نوادى ريادة الأعمال، المسرعات التكنولوجية).

المبادرة القومية لدعم كليات العلوم

وتتضمن خطة ٢٠٢٠ ، المبادرة القومية لدعم كليات العلوم وخاصة أقسام الرياضيات والفيزياء؛ والانتهاء من إصدار اللوائح التنفيذية للمراكز والمعاهد البحثية ( عدد ١١ لائحة) لتنظيم العمل و تنمية الابتكار، وتحديث قواعد ترقية أعضاء هيئة البحوث بالمراكز والمعاهد البحثية.

وخلال ٢٠٢٠ سيتم إصدار خريطة البحث العلمى فى مصر Research Landscape in Egypt بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى هذا المجال، وإصدار مبادرة تصنيف المراكز والمعاهد البحثية والسعى لتعميم المبادرة على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا كمرحلة أولى، وذلك بالتعاون مع أحد أكبر دور التصنيف العالمية.

كما سيتم تفعيل المنصة الإلكترونية لبرامج الأداء للمراكز البحثية وربطها برؤية مصر٢٠٣٠، والاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وربطها بأداة الباحثين.

وسيشهد عام ٢٠٢٠ ، تفعيل الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار عن طريق ربط الفاعلين فى المنظومة (الجامعات والمراكز البحثية)، بالمستفيدين من خلال برامج ومبادرات تصدرها الجهات المانحة (هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، صندوق رعاية المبتكرين و النوابغ، صندوق الوقف البحثي).