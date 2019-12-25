وكالة الفضاء المصرية تعلن عن مسابقة لإطلاق «قمر صناعي مدرسي»

كشف الدكتور محمد القوصى رئيس الجهاز التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية عن إطلاق أول مسابقة لمشروع القمر الصناعي المدرسي. ويهدف المشروع لتمكين الطلاب من عمل الـ"الكان سات"، والذي يشبه زجاجة للمياه الغازية. مسابقة لمشروع القمر الصناعي المدرسي وأوضح أن الوكالة ستعمل…

كشف الدكتور محمد القوصى رئيس الجهاز التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية عن إطلاق أول مسابقة لمشروع القمر الصناعي المدرسي.

ويهدف المشروع لتمكين الطلاب من عمل الـ”الكان سات”، والذي يشبه زجاجة للمياه الغازية.

مسابقة لمشروع القمر الصناعي المدرسي

وأوضح أن الوكالة ستعمل على تدريب الطلبة أسبوع داخل مدارسهم.

وسيتم الإعلان عن نتيجة المسابقة في أبريل ٢٠٢٠.

وسيأتي الإعلان بعد إطلاق أقمار الكان سات من أماكن مرتفعة وتلقي الإشارات لاختيار أفضل سات مدرسي.

تستعد وكالة الفضاء المصرية لإطلاق القمر الصناعي المصرى طيبة 1 بالتزامن مع احتفالية مصر بيوم الفضاء المصري في 20 يناير المقبل.

جاء ذلك خلال فى أول زيارة برلمانية إلى وكالة الفضاء المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، للوقوف على أخر مستجدات برنامج الفضاء المصرى.

إطلاق قمر صناعي لقياس المتغيرات المناخية

من جانبه أشاد النائب هاني أباظة، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، بدعم القيادة السياسية.

وقال إنه السبب الحقيقي لهذه الطفرة التي تشهدها مصر في البحث العلمي، لاسيما إنشاء وكالة للفضاء.

وأكد أباظة علي استعدادات الوكالة لإطلاق قمر صناعي لقياس المتغيرات المناخية “التنمية الإفريقي” بمشاركة 7 دول أفريقية مع مصر، وهى دول غانا ونيجيريا وكينيا والسودان.

ولفت وكيل لجنة التعليم إلى أنه سيتم عقد اجتماع لاحق لترتيب الأمور المتعلقة بالقمر.

أبدت عدد آخر من الدول الافريقية رغبتها في الانضمام، بما يساهم في مراقبة التغيرات المناخية بالقارة السمراء.