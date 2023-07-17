وكالة: الغموض يكتنف مصير اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود

لا يزال الغموض يكتنف الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة ويتيح تصدير الحبوب الأوكرانية بشكل آمن عبر البحر الأسود، حيث لم يتم تجديده حتى يوم أمس الأحد، لكن مصدرين قالا إن “كل شيء ممكن”، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء عن المصدرين بالأمم المتحدة لم تكشف عن هويتهما.

ونسبت الوكالة إلى أحد المصدرين قوله “نحن ننتظر موقف موسكو وكل شيء ممكن”.

وهددت روسيا بالانسحاب من الاتفاق الذي ينتهي سريانه اليوم الإثنين قائلة: إن مطالبها بتعزيز صادراتها من الحبوب والأسمدة لم يتم الوفاء بها.

وكان متحدث باسم الأمم المتحدة قال يوم الجمعة إن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريش ينتظر ردا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مقترح لتمديد الاتفاق.

وصدرت أوكرانيا بموجب الاتفاق أكثر من 32 مليون طن من الذرة والقمح والحبوب الأخرى. وشكت روسيا من عدم وصول ما يكفي من تلك الحبوب إلى الدول الفقيرة، لكن الأمم المتحدة تقول إن تلك الدول استفادت من مساعدة المبادرة في خفض أسعار الأغذية بأكثر من 20 بالمئة عالميا.