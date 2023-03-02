وكالة الطاقة الطاقة: ارتفاع قياسي لانبعاثات الكربون في 2022

ارتفعت انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة العالمية لمستويات قياسية في لعام الماضي، على الرغم من أن المزيد من التكنولوجيا النظيفة مثل الطاقة الشمسية والمركبات الكهربائية أسهمت إلى حد كبير في زيادة استخدام الفحم والنفط، حسبما ذكرت وكالة الطاقة الدولية يوم الخميس، نقلا عن وكالة رويترز.

ويقول علماء إن هناك حاجة إلى تطبيق تخفيضات كبيرة في الانبعاثات، خاصة الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري، خلال السنوات المقبلة من أجل تحقيق أهداف الحد من الارتفاع العالمي في درجات الحرارة ووقف التغير الجامح في المناخ.

وقال فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، في بيان صدر مع التقرير :”ما زلنا نرى تزايدا في الانبعاثات من الوقود الأحفوري، مما يعيق الجهود المبذولة لتحقيق أهداف المناخ العالمية”.

يأتي التقرير الذي أعدته الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا بعد أسابيع فقط من إعلان شركات نفط كبيرة مثل شيفرون وإكسون موبيل وشل تسجيل أرباح قياسية، بينما تراجعت شركة بي.بي النفطية عن خطط خفض إنتاج النفط والغاز وتقليل الانبعاثات.

وأوضح بيرول: “تحقق شركات الوقود الأحفوري العالمية والمحلية إيرادات قياسية ويجب أن تتحمل نصيبها من المسؤولية”.

وأظهر تحليل وكالة الطاقة الدولية أن الانبعاثات العالمية من الطاقة ارتفعت 0.9 % في عام 2022 إلى مستوى قياسي بلغ 36.8 مليار طن.

وزادت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الفحم بنسبة 1.6 % في العام الماضي مع تحول العديد من الدول إلى الوقود الأكثر تلويثا بعد الغزو الروسي لأوكرانيا وأدى انخفاض إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا إلى ارتفاع أسعار الغاز على نحو قياسي.

وقال التقرير إن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من النفط ارتفعت بنسبة 2.5 % لكنها ظلت دون مستويات ما قبل الجائحة.