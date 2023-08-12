وكالة الطاقة الدولية تتوقع زيادة الطلب العالمي على النفط بـ2,2 مليون برميل يوميا العام الحالي

توقعت وكالة الطاقة الدولية أن ينمو الطلب العالمي على النفط بواقع 2.2 مليون برميل يوميا خلال العام الجاري، مقارنة بعام 2022.

ورفعت الوكالة الدولية للطاقة توقعاتها للطلب العالمي على النفط عام 2023 إلى «أعلى مستوى سجّله على الإطلاق» ليصل إلى 102,2 مليون برميل في اليوم، وفق ما جاء في تقريرها الشهري الصادر أمس.

وذكرت الوكالة، التي تتخذ مركزاً لها في باريس، أنه «من المتوقع أن يزداد الطلب العالمي على النفط بـ2,2 مليون برميل في اليوم» بالمقارنة مع عام 2022، «ليصل إلى 102,2 مليون برميل في اليوم في 2023، على أن تمثل الصين أكثر من 70 % من الزيادة».

وتوقعت الوكالة أن «يتباطأ النمو بمقدار مليون برميل في اليوم عام 2024»، علماً بأن الوكالة كانت تتوقع في فبراير بلوغ الطلب 101,9 مليون برميل في اليوم في 2023، ما يمثل بالأساس مستوى قياسياً.

من جهة أخرى، قالت الوكالة إن نمو الطلب على النفط العام المقبل سيكون أبطأ مما كان متوقعاً في السابق، مستشهدة بضعف أوضاع الاقتصاد الكلي وتباطؤ التعافي من جائحة كورونا والاستخدام المتزايد للسيارات الكهربائية.

وقالت الوكالة في تقريرها الشهري في أغسطس، إنه من المتوقع أن يتباطأ نمو الطلب على النفط إلى مليون برميل يومياً العام المقبل، بانخفاض 150 ألف برميل يومياً عن توقعاتها السابقة.