وكالة: السعودية تتخذ قرارا جديدا بشأن الخفض الطوعي لإنتاج النفط

تعتزم المملكة العربية السعودية تمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط بواقع مليون برميل يوميا لشهر آخر في أغسطس المقبل، حسبما ذكرت وكالة رويترز نقلا عن وكالة الأنباء السعودية.

ونقلت الوكالة الأنباء عن مصدر مسؤول بوزارة الطاقة قوله إن “إنتاج المملكة لشهر أغسطس 2023 سيبلغ نحو تسعة ملايين برميل يوميا”.

وأضاف المصدر أن الخفض الطوعي قد يمتد إلى ما بعد أغسطس.

ويأتي الخفض الإضافي إلى جانب الخفض الطوعي الذي أعلنته المملكة سابقا في أبريل مع منتجي تحالف أوبك+ الآخرين، والذي يمتد حتى ديسمبر 2024.

وكانت السعودية، الزعيم الفعلي لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، تعهدت في وقت سابق هذا الشهر بإجراء خفض كبير في إنتاجها في يوليو ليضاف إلى اتفاق تحالف أوبك+ الأوسع لخفض الإمدادات حتى عام 2024 في وقت تسعى فيه المجموعة لتعزيز أسعار النفط المنخفضة.

ويضخ تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة أوبك وحلفاء بقيادة روسيا، نحو 40% من الخام العالمي.