وكالة التجارة والتنمية الأمريكية تبحث تعزيز التنمية في مصر

سمر السيد زار مدير وكالة التجارة والتنمية الأمريكية بالإنابة توماس هاردي مصر، لتعزيز دعم الوكالة للقطاع التجاري الأمريكي للمشاركة في تطوير البنية التحتية فى مصر، وفق بيانووقع هاردي خلال الزيارة التي كانت لمدة يومين أمس واليوم، منحة لشركة السويدي إليكتريك S.A.E. للكابلات الكهربائية وال

سمر السيد

زار مدير وكالة التجارة والتنمية الأمريكية بالإنابة توماس هاردي مصر، لتعزيز دعم الوكالة للقطاع التجاري الأمريكي للمشاركة في تطوير البنية التحتية فى مصر، وفق بيان

ووقع هاردي خلال الزيارة التي كانت لمدة يومين أمس واليوم، منحة لشركة السويدي إليكتريك S.A.E. للكابلات الكهربائية والطاقة من أجل تقييم الصلاحية الفنية والتنظيمية والمالية لشبكة جمع نفايات زيوت التشحيم وإعادة تكريرها في مصر.

وقال هاردي: “يسرنا أن ندعم هذا المشروع الهام الذي من شأنه أن يعزز أهداف تنمية الطاقة في مصر.”

وأضاف أن “منحة اليوم مثال ممتاز على أنواع المشاريع التي تدعمها وكالة التجارة والتنمية الأمريكية مع شريك مصري ملتزم يسعى للحصول على التكنولوجيا الامريكية المتقدمة لتحقيق أهدافه.

كما التقى هاردي مع قادة وأعضاء الغرفة التجارية الأمريكية في مصر لبحث مجالات التعاون بين الشركات الأمريكية والمصرية.

وقال توماس جولدبرجر القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة إن “زيارة مدير وكالة التجارة والتنمية الأمريكية بالإنابة تدعم أحد أهم أهداف البعثة الدبلوماسية الأمريكية في مصر ألا وهي مساعدة الشركات المصرية في التعرف على أفضل التقنيات الأمريكية واستخدامها لتعزيز التنمية الاقتصادية وحماية البيئة.

وتدعم وكالة التجارة والتنمية الأمريكية الشركات لتصدير السلع والخدمات الأمريكية لمساندة المشروعات التنموية ذات الأولوية في الاقتصادات الناشئة. وتشمل الأنشطة الناجحة للوكالة في مصر نظام إدارة حركة السفن في قناة السويس ودعم العديد من مصانع البتروكيماويات.

كما دعمت الوكالة الأنشطة والفعاليات التي تهدف إلى تعزيز فرص تجارية أمريكية جديدة في مصر بما في ذلك مؤتمر “مصر: إلى الأمام” الذي انعقد عام 2011 في واشنطن العاصمة،

والذي سلط الضوء على مشروعات الطاقة والنقل وتكنولوجيا المعلومات والأعمال الزراعية.

كما دعمت مؤتمر الطاقة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي انعقد عام 2010 في القاهرة لعرض مشروعات من جميع أنحاء المنطقة. وقد بلغ عدد مشروعات القطاعين العام والخاص المصرية التي تلقت دعماً من الوكالة أكثر من 50 مشروعاً تتركز في قطاعات الطاقة والنقل وتكنولوجيا المعلومات.

