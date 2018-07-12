وكالة التأمين الإفريقية تحذر دول القارة من تخارج الاستثمارات الأجنبية

نيجيريا - محمد سالم : حثت الوكالة الإفريقية للتأمين التجاري (ATI) نيجيريا ودول أخرى الى التركيز على إزالة مخاطر اقتصاداتها لدفع عجلة نمو الاستثمار في المستقبل حتى لا تتعرض لفقدان الإستثمارات الأجنبيةجاء ذلك خلال مشاركتها فى الاجتماعات السنوية لبنك التصدير والاستيراد الأفريقى التى تعقد ف

نيجيريا – محمد سالم :

حثت الوكالة الإفريقية للتأمين التجاري (ATI) نيجيريا ودول أخرى الى التركيز على إزالة مخاطر اقتصاداتها لدفع عجلة نمو الاستثمار في المستقبل حتى لا تتعرض لفقدان الإستثمارات الأجنبية

جاء ذلك خلال مشاركتها فى الاجتماعات السنوية لبنك التصدير والاستيراد الأفريقى التى تعقد فى الفترة 11 – 15 يوليو الجارى.

وأشارت الوكالة الى التركيز على التأمين الاستثماري باعتباره قطعة مفقودة حرجة من شأنها تمكين أفريقيا من الوصول إلى إمكاناتها الكاملة للنمو.

قال جورجى اوتينو الرئيس التنفيذى للوكالة إن التأمين هو العنصر المخفي ولكنه ضروري لمعظم المعاملات. ويصدق هذا بشكل خاص في أفريقيا حيث غالباً ما تكون المخاطر الائتمانية في البلدان وشبه الاستثمارية هي أكبر عقبات تمنع الصفقات من الوصول إلى الإقفال المالي.

وأضاف: “النقص في القدرة على تأمين الاستثمار حاد بشكل خاص في بعض البلدان الأفريقية مثل أنغولا وغانا وكينيا ونيجيريا وزامبيا”.

واستطرد “ويرجع ذلك إلى أن معظم شركات التأمين تضع سقفًا لحدوث انكشافات في أي بلد معين ، وعادةً ما تستند هذه الحدود القصوى إلى التصنيف السيادى للدولة بدلاً من حجم اقتصاداتها “، وفقًا لجون لنتان مسئول التأمين بالوكالة”

وقال: “نيجيريا ، على سبيل المثال ، تم تصنيفها بـ B / B + بإجمالي ناتج محلي يبلغ 376 مليار دولار أمريكي ، ولديها اقتصاد يزيد 10 مرات تقريبًا عن نظيراتها الإقليمية لكنه يواجه قيودًا حادة على تأمين الاستثمار المتاح. وتتفاقم المشكلة لأن معظم السعة تستأثر بمستويات عالية من الاقتراض السيادي بالعملة الأجنبية ، والتي عادة ما يتم التخلص منها مع التأمين الاستثماري. والنتيجة النهائية هي أن الاقتراض السيادي يميل بعد ذلك إلى إخماد الشهية لمخاطر القطاع الخاص في نفس البلدان التي تشتد الحاجة إليها”.

وأضاف أن الوكالة تؤمّن حاليًا حوالي 1٪ من الناتج المحلي الإجمالي السنوي لبلدانها الأعضاء. في غرب أفريقيا.

وتابع “من خلال وجودنا في أي سوق ، نحن قادرون على حشد فئة جديدة من المستثمرين الذين ربما أداروا ظهورهم للفرص في المنطقة”.

وأعرب عن تطلعه إلى إنهاء نيجيريا لعضويتها حتى يستفيد البلد تمامًا من قدرة ATI على مساعدة البلاد في جذب المزيد من الاستثمارات “

وأوضح أن العديد من المقرضين الدوليين يلتزم بلوائح تمنعهم من إقراض مبالغ كبيرة لمقترضين من الدرجة الاستثمارية الضعيفة ، وهذا هو الحال بالنسبة لمعظم البلدان الأفريقية والشركات.

وأضاف ” يمكن لمؤسسات مثل ATI التي تقدم تأمينًا استثماريًا أن تساعد في التخفيف من هذه المخاطر وبالتالي توفير قدرة استثمارية إضافية للأسواق الأفريقية”.

وتابع “ATI و Afreximbank كلاهما منظمة متعددة الأطراف وأفريقية تأسست على أساس ولاية مشتركة لتوفير حل للتمويل والتحديات التجارية في القارة. في حين يركز Afreximbank على تمويل وتعزيز التجارة داخل وخارج أفريقيا”.

وأكد أن الهدف الأساسي لشركة ATI هو توفير القدرة التأمينية لدعم تدفقات الاستثمارات الخاصة / الاستثمار الأجنبي المباشر في القارة بالإضافة إلى زيادة وصول المتداولين إلى التسهيلات الائتمانية.