وكالة: استشهاد 14 فلسطينيا في غارات جوية إسرائيلية

استشهد العشرات من الفلسطينيين في قطاع غزة اليوم السبت، في سلسلة من الهجمات التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وفق ما نشرته وكالة رويترز.

يأتي هذا بعدما طالبت الولايات المتحدة إسرائيل، بتضييق نطاق حملتها العسكرية والتركيز بدقة على استهداف قيادات حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية “حماس”.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن ما لا يقل عن 14 شخصا قُتلوا جراء ضربات جوية أصابت منزلين في شارع غزة القديم في جباليا، وأن عشرات آخرين قُتلوا جراء ضربة أصابت منزلا آخر في جباليا.

وأفادت الوكالة أيضا بأن عددا كبيرا من المدنيين محاصرون تحت الأنقاض.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن طائراته استهدفت مبنى في جباليا بعد تعرض قواته لإطلاق نار وتم التعرف على عدد من مسلحي حماس على سطحه. ولم يتضح ما إذا كان المبنى المشار إليه هو أحد المباني التي أفادت وفا بتعرضها للقصف.

وقال الجيش إن قواته قتلت مسلحين تحصنوا في مدرستين بمدينة غزة، وداهمت شققا سكنية مليئة بالأسلحة في خان يونس واكتشفت ما وصفها ببنية تحتية تحت الأرض تستخدمها حماس.