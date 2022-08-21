وكالة: احتياطيات النقد الأجنبي بالعراق تتجاوز 80 مليار دولار

تجاوزت احتياطيات النقد الأجنبي العراقية تجاوزت 80 مليار دولار، ومن المتوقع بلوغها 90 مليارا بنهاية العام، حسبما ذكرت وكالة رويترز نقلا عن وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

ونقلت الوكالة عن عمار خلف نائب محافظ البنك المركزي قوله إن احتياطيات البنك من الذهب زادت 30 طنا لتسجل أكثر من 131 طنا في المجمل.

كان أحدث إصدار من تقرير المرصد الاقتصادي للعراق قد أشار إلى أن البلاد تخرج تدريجياً من الركود العميق الذي مرت به في عام 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) وما صاحبها من انهيار أسعار النفط.

وقال التقرير أنه رغم التوقعات بنمو الاقتصاد العراقي بنسبة 5.4% في المتوسط سنويًا بين عامي 2022 و2024، فإن توقعات الاقتصاد الكلي تحيطها درجة كبيرة من المخاطر نظرا للاعتماد الكبير على النفط، واستمرار أوجه الجمود في الموازنة، والتأخير في تشكيل الحكومة الجديدة.

وأكد التقرير أن الاعتماد على النفط وحده يمكن أن يضر بالدوافع المحلية لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، مما من شأنه أن يعمق التحديات الاقتصادية الهيكلية في البلاد.