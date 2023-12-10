وكالة: إيران والسعودية تتفاوضان لاستئناف الرحلات الجوية المباشرة بينهما

تجري المملكة العربية السعودية وإيران سلسلة من المباحثات الرسمية الأسبوع المقبل بشأن إمكانية استئناف تسيير الرحلات الجوية المباشرة بين طهران والرياض ومدن أخرى، وفق ما قالته وكالة رويترز نقلا عن تصريحات مسؤول إيراني لوكالة أنباء العمال الإيرانية اليوم الأحد.

وستكون الرحلات الجوية المنتظمة خطوة أخرى نحو استعادة العلاقات بين القطبين المتنافرين في الشرق الأوسط. وأعاد اتفاق توسطت فيه الصين في مارس العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد سنوات من التوتر الذي هدد أمن المنطقة بأكملها وأجج الصراعات في العراق وسوريا واليمن.

ونقلت وكالة أنباء العمال الإيرانية عن نائب وزير الطرق والتنمية الحضرية محمد محمدي بخش قوله “لا توجد قيود على تسيير رحلات جوية مباشرة بين طهران والرياض أو مدن أخرى”.

وأضاف: “ستبدأ مجموعة عمل ثنائية مفاوضات نهائية الأسبوع المقبل لتسيير رحلات جوية غير الحج بين البلدين”.

وقطعت إيران والسعودية العلاقات في عام 2016 بعد إعدام الرياض لرجل دين شيعي وما تلا ذلك من اقتحام السفارة السعودية في طهران.

وليست هناك رحلات جوية منتظمة ومباشرة بين البلدين منذ سنوات. وفي الوقت الحالي، لا تنطلق سوى رحلات جوية مباشرة عرضية من إيران لنقل الحجاج.

وقال محمدي بخش إن استئناف الرحلات الجوية سيشمل سفر حجاج العمرة على مدار العام وكذلك السفر للأغراض غير الدينية.

وأضاف أن إيران قدمت بالفعل قائمة بشركات الطيران التي قد تقوم بتشغيل رحلات جوية لكنه لم يحدد أي منها.