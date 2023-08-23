وكالة: إيران تخطط لإنتاج 3.4 مليون برميل نفط خام يوميا بنهاية سبتمبر

قال وزير النفط الإيراني جواد أوجي إن إنتاج بلاده من النفط الخام سيصل إلى 3.4 مليون برميل يوميا بحلول نهاية سبتمبر المقبل، وفق ما ذكرته وكالة رويترز، نقلا عن .شبكة أنباء الطلبة الإيرانية.

وقالت شركات استشارية وبيانات شحن ومصدر مطلع، إن صادرات إيران وإنتاجها من النفط الخام سجلت مستويات مرتفعة جديدة في 2023 رغم العقوبات الأميركية، وهو ما أضاف للإمدادات العالمية في وقت تقلص فيه دول أخرى إنتاجها.

وصادرات طهران من النفط محدودة منذ انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في 2018 من اتفاق نووي موقع عام 2015 وأعاد فرض عقوبات عليها بهدف خفض صادرات النفط الإيرانية وعوائدها لدى الحكومة الإيرانية.

وعلى الرغم من ذلك، ارتفعت الصادرات خلال ولاية الرئيس جو بايدن الذي خلف ترمب في الرئاسة.