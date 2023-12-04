وكالة: أوكرانيا تهاجم مستودعا للنفط في لوجانسك بطائرات مسيرة

استهدفت القوات الأوكرانية مستودعا للنفط في مدينة لوجانسك الأوكرانيةالتي تسيطر عليها رسيا، عبر شن هجوم عليه بطائرات مسيرة، وفق ما نشرته وكالة الأنباء الروسية ‭‭)‬‬ريا نوفوستي‭‭(‬‬ يوم الاثنين نقلا عن السلطات التي عينتها روسيا في مدينة لوجانسك الأوكرانية.

أفادت الوكالة أنه جرى إخماد النيران التي اندلعت عقب الهجوم ولم ترد معلومات عن سقوط ضحايا.

قالت القوات الجوية الأوكرانية، في وقت سابق اليوم، إن روسيا هاجمت أوكرانيا خلال الليل باستخدام 23 طائرة مسيَّرة وصاروخ “كروز واحد، مضيفة أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت الصاروخ و18 مسيَّرة قبل بلوغ أهدافها.

وذكرت القوات الجوية عبر تطبيق “تلجرام” أنها نشرت أنظمة الدفاع المضاد للطائرات في تسع مناطق على الأقل بأوكرانيا. ولم تقدم القوات الجوية الأوكرانية تفاصيل بشأن مصير الطائرات المسيَّرة التي لم تُدمر أو عما إذا كان الهجوم تسبب في وقوع أي أضرار.