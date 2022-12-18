وكالة أمريكية تختار «أيونك 5» كأفضل سيارة كهربائية

تم اختيار السيارة “أيونك 5” الكهربائية لشركة هيونداي موتور كأفضل سيارة في جائزة أفضل السيارة مبيعا للعام والتي تنظمها وكالة كالي بلوبوك الأمريكية، وفقا لما ذكرته مجموعة هيونداي للسيارات.

وذكرت وكالة يونهاب أنه تم اختيار 8 سيارات من مجموعة هيونداي، وهي: سانتافي، وأيونك 5 لشركة هيونداي موتور؛ وسيلتوس، وتيلورايد، وسبورتاج الهجينة لشركتها الشقيقة كيا؛ والسيارة جي في 70 وجي في 80 لعلامة جينيسيس؛ كأفضل سيارات، لتتصدر سيارات مجموعة هيونداي بـ8 طرازات.

يشار إلى أن كالي بلوبوك هي إحدى وكالات تقييم السيارات التي تتمتع بثقة مستهلكي السيارات الأمريكيين.

وقد حصلت السيارة أيونك 5، التي توجت بلقب أفضل سيارة جديدة وأفضل سيارة كهربائية للعام، على إشادات عالمية من نواحي التصميم المستقبلي والشحن الفائق السرعة والمساحة الواسعة داخل السيارة ومسافات القيادة الطويلة التي تتجاوز 482 كيلومترا بالشحنة الواحدة.

وأثبتت مجموعة هيونداي قوتها التنافسية بحصولها على 5 جوائز من مجموع 8 جوائز مخصصة للسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات.

وتقلدت سيارة تيلورايد من كيا صدارة فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدمات المتعددة للسنة الرابعة على التوالي.