وقف 4 مخالفات عقارية في الإسكندرية

مها يونس أوقف اللواء وحيد رضوان رئيس حي شرق بمحافظة الإسكندرية، أعمال البناء المخالف في 4 عقارات، وقام بالتحفظ على معدات ومواد البناءوأوضح رضوان أن العقارات المخالفة بمنطقتي السيوف وسموحة، وأغلبها مرتبطة بتعلية أدوار بالمخالفة.وكان الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، شدد م

مها يونس



أوقف اللواء وحيد رضوان رئيس حي شرق بمحافظة الإسكندرية، أعمال البناء المخالف في 4 عقارات، وقام بالتحفظ على معدات ومواد البناء





وأوضح رضوان أن العقارات المخالفة بمنطقتي السيوف وسموحة، وأغلبها مرتبطة بتعلية أدوار بالمخالفة.





وكان الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، شدد مؤخرا على جميع رؤساء الأحياء بضرورة القضاء على ظاهرة البناء المخالف في المهد و عدم السماح للمقاولين المخالفين بالتمادي في المخالفة و بيع الوحدات للمواطنين.





وتعرف محافظة الإسكندرية بمخالفات عديدة في البناء، تم رصدها بشكل لافت في وسائل الإعلام مؤخرا مع الحوادث المتعلقة بانهيارات العقارات هناك

