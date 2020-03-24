بدءًا من يوم الغد الأربعاء، لمدة أسبوعين

أعلن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى وقف وسائل المواصلات العامة والخاصة في مصر من 7 مساء إلى 6 صباحا لمدة أسبوعين

وأكد خلال مؤتمر صحفى أنه سيتم تطبيق حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة اعتبارًا من الساعة السادسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، بدءًا من يوم الغد الأربعاء، لمدة أسبوعين، وسيتم إيقاف كافة حركات وسائل النقل.

أضاف رئيس مجلس الوزراء، أنه يجب على المواطنين مساعدة الدولة لعدم اللجوء إلى إجراءات أكثر صرامة وأكثر صعوبة ولها تداعيات خطيرة، مشيرًا إلى أن المرحلة الثالثة التى نتمنى ألا نصل إليها وهى وصول أعداد المصابين إلى ألف مصاب،

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أمس الاثنين، تسجيل 39 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 5 حالات، وفقا للإحصائيات الرسمية. وكشفت وزارة الصحة والسكان المصرية ، عن خروج 12 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 10 أجانب ومصريين اثنين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 68 حالة .







