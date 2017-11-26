وقف نظر دعوى الضرائب العقارية انتظارا لحكم الدستورية

إيمان عوفقال ياسر سعد، المحامي بالتعاونية القانونية لدعم العمال، إن الدائرة الثانية أفراد بمجلس الدولة قررت إحالة حكم الضرائب العقارية بخصوص الطعن على وقف خصم الاشتراكات وقف تعليقي، وإحالة الدعوى للدستورية لنظر بعدم دستورية بعض المواد في القانون ٣٥ لسنة ١٩٧٦، وذلك في الطعن ٤٧٠٣٢ لسنة ٧١ ق مق

إيمان عوف



قال ياسر سعد، المحامي بالتعاونية القانونية لدعم العمال، إن الدائرة الثانية أفراد بمجلس الدولة قررت إحالة حكم الضرائب العقارية بخصوص الطعن على وقف خصم الاشتراكات وقف تعليقي، وإحالة الدعوى للدستورية لنظر بعدم دستورية بعض المواد في القانون ٣٥ لسنة ١٩٧٦، وذلك في الطعن ٤٧٠٣٢ لسنة ٧١ ق مقام من طارق مصطفي عبدالفتاح رئيس النقابة المستقلة للضرائب العقارية ضد وزير الماليه وآخرين.

وأضاف سعد أن الوقف التعليقي يعني أن يتم وقف نظر الدعوى حين بت المحكمة الدستورية العليا في القضايا المنظورة أمامها، فيما يتعلق بعدم دستورية القانون 35 المنظم للنقابات العمالية.

لفت سعد إلى أن الحكم في تلك القضية سيكون منعدما نظرا لاقتراب البرلمان على إصدار قانون النقابات العمالية الجديد خلال الفترة المقبلة.