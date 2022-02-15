وقف عمر كمال عن الغناء .. أزمات مطربي المهرجانات مستمرة

أعلنت نقابة الموسيقيين برئاسة الفنان هاني شاكر الثلاثاء إيقاف مغني المهرجانات عمر كمال عن الغناء بعد فيديو قام ببثه عبر حسابه الرسمي وتطاول فيه على النقابة وهاني شاكر ثم قام بحذفه ، لكن وصل الأمر لمجلس النقابة وقررت إيقافه فورا .

وأعلنت النقابة إيقاف عمر كمال بسبب إهانته للنقابة والنقيب هاني شاكر دون ذكر ملابسات الحدث، مشيرة إلى رفضها أي تطاول على اسم نقيب الموسيقيين هاني شاكر .

وكان عمر كمال متواجدا خلال الأيام الماضية في الولايات المتحدة الأمريكية لإحياء عدد من الحفلات الغنائية بعد تواجده بتركيا لتقديم عمل مشترك مع كوكسال بابا.

حلمي عبد الباقي : للأسف هؤلاء الاشخاص يبحثون عن التريند والتواجد طيلة الوقت

أعرب المطرب حلمي عبد الباقي وعضو مجلس ادارة نقابة المهن الموسيقية للمال عن استيائه الشديد مما يفعله هؤلاء الفنانين المعروفين بمطربي المهرجانات سواء حمو بيكا اليومين الماضيين وماقاله في إحدى البرامج التليفزيونية ، وكذلك عمر كمال وتطاوله على اسم فني كبير مثل الفنان هاني شاكر في فيديو لايف بثه عبر حسابه الرسمي منذ ساعات قليلة وقام بمسحه فيما بعد لكن لسوء حظه أن “أولاد الحلال” قاموا بأخذ الفيديو قبل حذفه وبناء عليه تم إصدار قرار بإيقاف عمر كمال عن الغناء فورا منذ ساعات برغم تواجده حتى الآن في أمريكا .

وأضاف أن الغناء المصري على مدى اكثر من 50 عاما لم نسمع عن أي مطرب في مختلف الأجيال أي أزمات من هذه النوعية ، فكانوا أجيال ومطربين يحافظون على اسمهم الفني وقيمتهم بغض النظر عن حب الجمهور لما يقدمونه فنيا أم لا .

وأشار عبد الباقي إلى أنه للأسف هؤلاء الأشخاص يبحثون عن التريند والتواجد طيلة الوقت تحت الضوء بغض النظر عن قيمة مايقدمونه للجمهور سواء بافتعال أزمات معظم الوقت او التطاول على أسماء ورموز فنية كبيرة مثل اسم الفنان هاني شاكر ونقابة الموسيقيين وغير ذلك ، وذلك راجع لقلة خبرة ونضج فني بالإضافة أن الشهرة جاءتهم وهم في أعمار صغيرة ولم يصدقوا انفسهم .

أكرم عادل : مايحدث منهم ينم عن عدم احترامهم لمن هو أكبر منهم سنا وقيمة فنية

بينما يرى الموزع الموسيقي أكرم عادل أن مايحدث من هؤلاء الاشخاص المعروفين بفناني المهرجانات يعتبر تطاولا في حق رمز فني كبير مثل اسم الفنان هاني شاكر ، فهو في النهاية يمثل نقابة المهن الموسيقية بمصر ويجب على الجميع احترام قراراته أيا كانت .

ولفت الى ان مايحدث منهم ينم عن عدم احترامهم لمن هو أكبر منهم سنا وقيمة فنية ، وذلك لايصح ابدا ولم نشاهده سابقا على مدى سنين طويلة من جيل الثمانينات والتسعينات في الغناء بلا استثناء اي مطرب منهم .

وأكد أنه لاينبغي أن تكون صورة الطرب والفن المصري بهذه الصورة أبدا ، طيلة الوقت هناك أزمات مستمرة وتظهر للجمهور بهذه الصورة السيئة ، ولو كان عمر كمال تلفظ بألفاظ سيئة في حق هاني شاكر منذ ساعات كما قيل فيجب ان يعاقب بالفعل .