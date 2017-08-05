وقف دعوى تطالب بإسقاط الجنسية عن محمد ناصر مؤقتا

نجوى عبد العزيز: قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وقف الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، والتي تطالب بإسقاط الجنسية عن محمد ناصر المذيع بقناة مصر الآن، التي تبث من تركيا جزائيًا لمدة شهر. وذكرت الدعوة أن محمد ناصر قال في البث التجريب

نجوى عبد العزيز:

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وقف الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، والتي تطالب بإسقاط الجنسية عن محمد ناصر المذيع بقناة مصر الآن، التي تبث من تركيا جزائيًا لمدة شهر.

وذكرت الدعوة أن محمد ناصر قال في البث التجريبى للقناة: “إننى كافر أنا شخص كافر أنا كافر بالدين اللى بيعبده شيخ الأزهر أحمد الطيب وكافر بالإله اللى بيعبده محمد حسان وعلى جمعة؛ لأن الناس دى بتعبد ديانة جديدة اسمها الأزهر، والكعبة بتاعتهم هي الأزهر، “وأن المدعو محمد ناصر عميل لتركيا ووصف نفسه بأنه مذيع كافر في أولى حلقات البرنامج في 17 نوفمبر الماضى، فقد بدأ الحلقة بإعلان كفره بالدين الإسلامى وكذلك المسيحى.