وقف خط سكة حديد أبو قير - محطة مصر مع بداية العام الجديد

قررت وزارة النقل وقف خط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية بداية العام الجديد، وذلك في عددا من القطاعات الخاصة بالمشروع، وذلك تمهيدا لتنفيذ مشروعها الجديد، خط مترو أبو قير المكهرب.

وحسب مستند موجه من وزارة النقل اطلعت عليه ” المال ” إلى الدكتور طارق جويلي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، نص على أنه قد تم عرض مذكرة على وزير النقل الفريق كامل الوزير تم فيها طلب إيقاف خط أبو قير الحالي وبدء الأعمال التمهيدية لمشروع مترو الإسكندرية ( أبو قير – محطة مصر) ، بناء على مذكرة في 25 ديسمبر 2023 لوزارة النقل.

وقد تم التوجيه بوقف خط أبو محطة مصر، بالقطاع من منطقة محطة مصر إلى محطة سيدي جابر كمرحلة أولى من أول يناير 2024 وبدء أعمال فك وتركيب السكك الحالية والمهمات.

كما تم موافقة وزير النقل على ايقاف خط أبو قير من أو قير وحتى المنتزة من أول فبراير المقبل لبدء أعمال في الكوبري العلوي للمترو، على أن يتم الاعلان عن هذا الايقاف في أول يناير المقبل.

كما تم الموافقة على ايقاف القطار في القطاع من سيدي جاببر وحتى المنتزة في أول مارس من العام المقبل.

كانت قد قررت محافظة الاسكندرية، وبالتعاون مع وزارة النقل هدم كوبري المندرة، وذلك ضمن مخطط مشروع مترو أبو قير الجديد، والمزمع تنفيذه خلال العام المقبل.

وحسب مصادر مطلعة فمن المقرر أن يتم إزالة وإعادة تخطيط نفق المندرة بمسار مشروع أبو قير ، وذلك عبر أحد شركات المقاولات المتخصصة في هذا الشأن، وبتأمين قدره 230 ألف جنيه.

وكانت قد حددت الهيئة القومية للأنفاق يوم 21 ديسمبر موعدا نهائيا لاستلام المظاريف المغلقة والتأمين الابتدائي للتقدم على المناقصة، مشترطة أن تكون الشركة المتقدمة حاصلة على عضوية تشييد وبطاقة ضريبية وقيمة مضافة وسجل تجاري، وكذا التسجيل في الفاتورة الالكترونية.

وفي 13 نوفمبر الماضي قررت وزارة النقل طرح مناقصة العام الماضي لإزالة محطات الخط المزمع تنفيذه العام المقبل، إلا أنها لم تكتمل لأسباب فنية.

وفي هذا الصدد تمت إعادة طرح مناقصة بين شركات المقاولات العاملة في هذا النشاط لهدم وإزالة محطات خط سكة حديد أبو قير محطة مصر، والتي تصل إلى 14 محطة.

كما تشمل المناقصة هدم 13 مبنى على مسار الخط، بالإضافة الى هدم مباني مركز التدريب بأرض النحاس، على أن يكون آخر موعد لاستلام المظاريف الفنية والمالية يوم 4 ديسمبر المقبل، على أن يتم البدء تنفيذ عمليات الهدم بداية العام الجديد 2024.

وخلال سبتمبر الماضي تم توقيع عقد تنفيذ أعمال البنية الأساسية والأنظمة لمترو الإسكندرية (أبو قير- محطة مصر)، بين الهيئة القومية للأنفاق وتحالف “أوراسكوم للإنشاءات- كولاس ريل الفرنسية”؛ بقيادة أوراسكوم للإنشاءات.

وقام بالتوقيع من جانب الهيئة الدكتور طارق جويلي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، ومن جانب التحالف ماجد ألبرت أبادير، الرئيس التنفيذي للتحالف.

وتستهدف وزارة النقل تنفيذ مشروعين ضمن مشروعات النقل السريع، والتي تتمثل في مشروع تطوير ترام الرمل، وتحويل قطار أبو قير الى مترو مكهرب، في ضوء الاهتمام الرئاسي بمحافظة الإسكندرية.

يذكر أن مشروع مترو أبو قير يعد من المشروعات العاجلة التى تقوم وزارة النقل بتنفيذها فى محافظة الإسكندرية، من خلال التكامل مع مشروع تطوير ترام الرمل، فيما سيصل طول خط مترو أبو قير إلى 43 كيلو متر من أبو قير إلى برج العرب بتكلفة 2.5 مليار دولار بهدف تقليل الزحام المروري.

ويصل خط سكة حديد أبو قير الحالي طوله 21.7 كيلو، وبه 14 مزلقانا وإشارة مرور، بخلاف المزلقانات غير الرسمية، بما يشكل خطورة على المواطنين، علاوة على تصل المسافات بين المحطات إلى 1.5 كيلو تقريبا، ويمكنه نقل 71 ألف راكب يوميا فى الاتجاهين.

كما أن المشروع الجديد سيكون أكثر أمانا ويستوعب قرابة 60 ألف راكب في الساعة في الاتجاه الواحد، بينما سيكون مدة التقاطر منخفضة للغاية لتصل إلى قطار كل 2.5 دقيقة.

وعن المحطات التبادلية التي تقوم بربط المشروع بمشروعات أخرى، أشار مسئول هيئة الأنفاق، أنه من المقرر أن تصل إلى 4 محطات وهي محطة مصر «النقطة الأخيرة فى المشروع» والتي تربط الخط بخط سكة حديد (القاهرة – الإسكندرية) ، بينما تم اعتبار محطتي سيدي جابر، وفيكتوريا للربط مع مشروع ترام الرمل (المزمع تنفيذه مع مشروع أبو قير) ، علاوة على محطة المعمورة والتي تربط المشروع مع خط سكك حديد رشيد.