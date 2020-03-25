وقف خدمات كريم للنقل الذكي خلال ساعات الحظر لمدة أسبوعين

أعلنت شركة كريم مصر لطلب خدمات النقل الذكي عبر المحمول عن وقف خدمة النقل بالسيارة الملاكي والباصات خلال ساعات الحظر المفروضة علي حركة السير من السابعة مساءا حتي السادسة صباحا لمدة اسبوعين .

وقالت الشركة في بريد إلكتروني لعملائها: “بناء على قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن تطبيق حظر التجوال ابتدأً من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً و لمدة أسبوعين لمكافحة انتشار فيروس كورونا، يرجى العلم ان تطبيق Careem و Careem Bus سيتم إغلاقهم أثناء ساعات الحظر، إحتراماً للقرارات المستجدة، و حرصاً على سلامتكم و سلامة الكابتن”.