وقف خدمات «أوبر إيتس» و«مرسول» بسبب سوء حالة الطقس

دفعت موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيزة التي تشهدها البلاد اليوم الخميس، لإيقاف خدمات تطبيقات التوصيل أونلاين ومنها “أوبر إيتس” و”مرسول” السعودية .

وقال مصدر مسئول في “أوبر مصر” لـ”المال” إن الشركة اتخذت قرارا اليوم بوقف خدمة توصيل الأطعمة للعملاء والمعروفة بأوبر إيتس، وذلك حفاظا علي سلامة الكباتن الشخصية من التعرض لأي حوادث بسبب هطول الأمطار .

وتغطي خدمات أوبر إيتس حاليا 50% فى المناطق الحضرية داخل القاهرة مع التركيز على توسيع نطاق الأعمال لخلق فرص ربح جديدة لمقدمي خدمات التوصيل، وخلق تجارب سلسة ومريحة لمستخدمي التطبيق.

وكانت أوبر قد أعلنت أيضا عن وقف خدمة طلب النقل عبر الباصات اليوم الخميس على أن تعاود الخدمة الأحد المقبل مع تحسن الأحوال الجوية.

ومن المعروف أن خدمة “أوبر باص” متاحة كل أسبوع من الأحد وحتى الخميس.

علي صعيد آخر، أعلنت شركة مرسول السعودية -أحدث الوافدين الجدد إلي سوق تطبيقات خدمات طلب خدمات التوصيل أونلاين عبر المحمول – عن وقف خدمتها اليوم على أن تقم بتعويض عملائها لاحقا ببرمودكود للحصول على خصومات .

وبحسب محمد الغنام ، مدير إدارة منتجات التقنية بمرسول في حوار سابق لـ”المال” فإن الشركة تراهن على مصر، لتكون بوابة العبور للأسواق المجاورة فى منطقة الشرق الأوسط ، وشمال أفريقيا على المدى المتوسط، تزامنًا مع تنفيذ خطة توسعية تستهدف تغطية الجمهورية خلال عام، وزيادة عدد موظفى مكتب القاهرة وتأسيس مركز خدمة عملاء على غرار تجربة المملكة الناجحة.