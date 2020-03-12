وقف حركة المترو من «المرج الجديدة» حتى «الشهداء» بسبب سوء الطقس

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو ، عن توقف حركة القطارات بالخط الأول من محطة المرج الجديدة حتى محطة الشهداء برمسيس، واستمرار تشغيله من محطة حلوان حتى الشهداء برمسيس، بسبب سوء وتقلب الأحوال الجوية حفاظا على سلامة المواطنين وسلامة القطارات.

ووفقا للصفحة الرسمية لوزارة النقل على “فيسبوك” فقد أكدت الشركة فى بيان لها أن الحركة منتظمة بالخط الثانى والثالث تعمل بشكل طبيعى فى الاتجاهين .

يأتى ذلك القرار حفاظا على أمن وسلامة المواطنين والقطارات، نظرا لتجمع المياه بغزارة بالمحطات السطحية بالخط الأول .

كما أكد البيان أنه سيتم إعادة تشغيل الحركة بالمحطات المتوقفة بالخط الأول بعد استقرار الأحوال الجوية .